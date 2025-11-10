To miasto zachwyca turystów. Pochodzi z niego Maryla Rodowicz

Anastazja Lisowska
2025-11-10 6:20

Nie jest największe, ale ma w sobie coś, co sprawia, że chce się tu wracać. Turyści mówią, że ma duszę, a mieszkańcy, że to najlepsze miejsce do życia. Skrywa w sobie bogatą historię, wyjątkową kulturę i muzyczną legendę w postaci Maryli Rodowicz, która właśnie stąd pochodzi. Poznajcie Zieloną Górę!

Mała ojczyzna Maryli Rodowicz zachwyca

Zielona Góra – jedno z najbardziej urokliwych miast zachodniej Polski – od lat przyciąga turystów wyjątkowym klimatem, bogatą historią i doskonałym połączeniem tradycji z nowoczesnością. Mało kto o tym wie, ale to właśnie tutaj, w sercu województwa lubuskiego, urodziła się jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej – Maryla Rodowicz.

Co ciekawe, nazwa miasta nie jest przypadkowa. Miejscowość dosłownie tonie w zieleni - znajdziemy tu parki, ogrody, skwery i lasy, które rozciągają się na pagórkach. Jeśli więc zamierzacie odwiedzić tę lokalizację, zielone krajobrazy faktycznie was czekają, lecz przygotujcie się na spory wysiłek fizyczny - wzniesień tu nie brakuje!

Zielona Góra: miasto wina i winorośli

Zielona Góra od wieków słynie z tradycji winiarskich. Tutejsze wzgórza, porośnięte winnicami, tworzą niepowtarzalny krajobraz, a coroczna Winobranie – jedno z największych świąt wina w Polsce – przyciąga tysiące gości z kraju i z zagranicy. W czasie festiwalu miasto tętni życiem: odbywają się koncerty, jarmarki, parady Bachusa i liczne degustacje lokalnych trunków.

Zielona Góra to również miasto kultury. Działa tu m.in. Lubuski Teatr, Filharmonia Zielonogórska oraz liczne galerie sztuki i muzea. Urokliwa starówka zachwyca kolorowymi kamienicami i kawiarenkami, które tworzą kameralny klimat.

Zielona Góra na zdjęciach

TOP 10 miast w województwie lubuskim
6 zdjęć

Zielona Góra atrakcje

Zielona Góra to miasto, które potrafi zaskoczyć. Niewielkie, ale pełne uroku, łączy w sobie bogatą historię, winiarską tradycję i nowoczesny charakter. Właśnie dlatego poniżej prezentujemy najciekawsze miejsca lub wydarzenia, które warto odwiedzić, planując wizytę w sercu woj. lubuskiego:

  • Park Piastowski i Ogród Botaniczny
  • Winobranie – święto wina
  • Centrum Nauki Keplera
  • Park Winny i Wzgórze Winne
  • Muzeum Ziemi Lubuskiej
  • Stare Miasto i deptak.
ZIELONA GÓRA
PODRÓŻE