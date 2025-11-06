W Polsce nie brakuje miast, które zachwycają historią, architekturą i atmosferą, ale często pozostają w cieniu dużych metropolii takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław. To jednak właśnie w tych mniejszych ośrodkach można jednak znaleźć prawdziwe perełki - miejsca z duszą, bogatą przeszłością i lokalnym charakterem. Jednym z takich niedocenianych miast jest Słupsk - położony na północy kraju, zaskakujący zarówno zabytkami, jak i nowoczesnym podejściem do kultury i przestrzeni miejskiej.

To jedno z najbardziej niedocenianych miast w Polsce. Poznajcie Słupsk

Słupsk to miasto o długiej i burzliwej historii sięgającej średniowiecza. Prawa miejskie uzyskał w XIII wieku i przez lata był ważnym ośrodkiem handlowym na Pomorzu, znajdującym się kolejno pod panowaniem książąt pomorskich, Prus, a po II wojnie światowej – ponownie Polski. Ślady tej przeszłości widać do dziś w architekturze: gotyckim ratuszu, zamku książąt pomorskich czy zabytkowych kamienicach w centrum. Co ciekawe, to właśnie stąd pochodzi Kacper Kuszewski, aktor znany z roli Marka Mostowiaka w serialu "M jak miłość".

Co warto zobaczyć w Słupsku?

Słupsk, choć jest niewielką miejscowością, to może zaskoczyć różnorodnością atrakcji, które łączą historię z nowoczesnością. Poniżej prezentujemy kilka miejsc w mieście, które warto odwiedzić:

Zamek Książąt Pomorskich z XV wieku

Ratusz

Muzeum w Zamku Książąt Pomorskich

Kościół Św. Jacka w Słupsku

Nowa Brama w Słupsku

Brama Młyńska

Młyn Zamkowy

Baszta Czarownic

Biały Spichlerz - największa kolekcja prac plastycznych Witkacego.