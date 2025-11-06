To niedoceniane miasto w Polsce. Pochodzi z niego Marek Mostowiak

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-11-06 5:00

Na północy Polski znajduje się miasto, które mimo bogatej historii i wielu atrakcji wciąż pozostaje niedocenione przez turystów. To miejsce z wyjątkową atmosferą, ciekawą architekturą i kulturą, z której wywodzi się niejeden znany Polak - w tym aktor wcielający się w postać Marka Mostowiaka z "M jak Miłość".

Super Express Google News

W Polsce nie brakuje miast, które zachwycają historią, architekturą i atmosferą, ale często pozostają w cieniu dużych metropolii takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław. To jednak właśnie w tych mniejszych ośrodkach można jednak znaleźć prawdziwe perełki - miejsca z duszą, bogatą przeszłością i lokalnym charakterem. Jednym z takich niedocenianych miast jest Słupsk - położony na północy kraju, zaskakujący zarówno zabytkami, jak i nowoczesnym podejściem do kultury i przestrzeni miejskiej.

To jedno z najbardziej niedocenianych miast w Polsce. Poznajcie Słupsk

Słupsk to miasto o długiej i burzliwej historii sięgającej średniowiecza. Prawa miejskie uzyskał w XIII wieku i przez lata był ważnym ośrodkiem handlowym na Pomorzu, znajdującym się kolejno pod panowaniem książąt pomorskich, Prus, a po II wojnie światowej – ponownie Polski. Ślady tej przeszłości widać do dziś w architekturze: gotyckim ratuszu, zamku książąt pomorskich czy zabytkowych kamienicach w centrum. Co ciekawe, to właśnie stąd pochodzi Kacper Kuszewski, aktor znany z roli Marka Mostowiaka w serialu "M jak miłość". 

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Słupsk na zdjęciach

Słupsk
16 zdjęć

Co warto zobaczyć w Słupsku?

Słupsk, choć jest niewielką miejscowością, to może zaskoczyć różnorodnością atrakcji, które łączą historię z nowoczesnością. Poniżej prezentujemy kilka miejsc w mieście, które warto odwiedzić:

  • Zamek Książąt Pomorskich z XV wieku
  • Ratusz
  • Muzeum w Zamku Książąt Pomorskich
  • Kościół Św. Jacka w Słupsku
  • Nowa Brama w Słupsku
  • Brama Młyńska
  • Młyn Zamkowy
  • Baszta Czarownic
  • Biały Spichlerz - największa kolekcja prac plastycznych Witkacego.
Quiz geograficzny. Miasta w Polsce na literę "B". Podołasz wyzwaniu?
Pytanie 1 z 10
Z którego miasta jest najbliżej do Supraśla?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PODRÓŻE
SŁUPSK