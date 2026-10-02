Tusk odpowiedział na ruch prezydenta nagraniem! Ale żartowniś!

Premier opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym skrytykował prezydenta za wcześniejsze opóźnienia w podpisaniu ustawy paliwowej, pytając: "I po co było tak rumakować?".

Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, m.in. ministrowie Marcin Przydacz i Błażej Poboży, zarzucili Premierowi brak realizacji obietnicy paliwa po 5,19 zł, wskazując na sprzyjające ceny ropy, oraz krytykowali jego działanie jako "trollowanie".

Nagranie wywołało szereg komentarzy od innych polityków, zarówno z opozycji (np. Michała Wójcika z PiS nawiązującego do "krat"), jak i koalicji (np. Pawła Kurka z Polski 2050 dziękującego zaangażowaniu innej polityczki w uchwalenie ustawy).

W piątek 2 października premier Donald Tusk zamieścił w mediach społecznościowych krótkie nagranie wideo. Szef rządu, spacerując przed Belwederem z kubkiem kawy, skierował słowa do głowy państwa w kontekście ustawy paliwowej, która została ostatecznie podpisana przez Prezydenta. W nagraniu Premier zapytał "I po co było tak rumakować?".

Reakcje Kancelarii Prezydenta

Wypowiedź Donalda Tuska spotkała się z natychmiastową reakcją ze strony przedstawicieli Kancelarii Prezydenta.

- Kiedy premier Tusk obiecywał paliwo po 5,19 zł – cena baryłki ropy wynosiła 570 zł, dziś jest po 400 zł. Dziś ropa jest dużo tańsza niż wtedy, gdy mówił o 5,19. Spokojnie więc się uda Panu Premierowi spełnienie tej obietnicy, prawda? Skoro cena ropy (na którą nie ma wpływu – jest niższa), a pozostała duża część finalnej ceny to VAT, akcyza i opłata (na którą ma wpływ) – to powinno być łatwiej niż wtedy, gdy obiecywał? Czyż nie? - skomentował Marcin Przydacz.

Doradca prezydenta, Błażej Poboży, również odniósł się do sytuacji.

- Prezydent dał panu możliwość zrealizowania pańskiej obietnicy paliwa po 5,19. Zająłby się pan tym, a nie trollowaniem na X, co nie przystoi szefowi rządu. Nawet topografii Warszawy Pan nie zna, co już Panu wyjaśnił m.in. Rafał Leśkiewicz. PS. Doceniam, że tym razem bez ręki w kieszeni - stwierdził.

Głosy z opozycji i koalicji

Do dyskusji włączyli się także inni politycy. Michał Wójcik z PiS opublikował krótki wpis.

- Dobrze, dobrze – proszę się oswajać z kratami - napisał. Było to odniesienie do lokalizacji nagrania, które powstało w pobliżu ogrodzenia Belwederu.

Z kolei Paweł Kurek z ugrupowania Polska 2050 dodał: "Tutaj podziękowania należą się Pani Przewodniczącej Pełczyńskiej-Nałęcz. Gdyby nie jej upór, nie byłoby działania rządu, a tym bardziej podpisu Prezydenta."

- Zamiast nagrywać głupawe filmiki i karmić zranione ego, czas się wziąć do roboty? 5,19, raz, dwa! I zaraz się skończy rumakowanie - napisał Radosław Fogiel z PiS.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk:

20

Sonda Czy Donald Tusk powinien w taki sposób komentować decyzje prezydenta? Tak Nie Trudno powiedzieć

ZWROT AKCJI WS. ROMANOWSKIEGO! LIST ŻELAZNY KOMPROMITUJE SĘDZIEGO?! | KIM, GRABARCZYK