Tysiące kibiców na meczu Polska - Rumunia. Zobacz, czy jesteś na zdjęciach!

PGE Narodowy wypełnił się po brzegi, gdy tysiące kibiców wspierało reprezentację w kluczowym meczu Ligi Narodów.

W obliczu presji na selekcjonerze i trudnej sytuacji kadry, głośny doping z trybun okazał się bezcenny w walce o punkty.

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Wsparcie kibiców w trudnym momencie

Już na kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem okolice stadionu tętniły życiem. Fani ubrani w narodowe barwy, z szalikami i flagami w rękach, tworzyli klimat prawdziwego piłkarskiego święta. Na trybunach można było zobaczyć całe rodziny, grupy przyjaciół i najwierniejszych sympatyków kadry, którzy pokazali, że są z drużyną na dobre i na złe. Mimo nie najlepszych wyników w ostatnich meczach, Polacy udowodnili, że potrafią się zjednoczyć i głośnym dopingiem wspierać swoich ulubieńców w walce o bezcenne punkty.

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Mecz o posadę selekcjonera? Urban pod presją

Piątkowe starcie z Rumunią miało dla Biało-Czerwonych ogromne znaczenie. Po zdobyciu zaledwie jednego punktu w dwóch pierwszych meczach Ligi Narodów, zwycięstwo było koniecznością, by zachować szanse na powrót do elity. Atmosferę podgrzewały medialne spekulacje na temat przyszłości selekcjonera Jana Urbana, który nie wygrał z kadrą żadnego z pięciu ostatnich spotkań. Sam trener starał się tonować nastroje.

- Nie czuję, że gram o posadę, choć porażka na pewno przybliżyłaby decyzję, żeby mnie zmienić. Mamy jednak świadomość, że zwycięstwo pozwoli nam wrócić do gry - przyznał Jan Urban na przedmeczowej konferencji prasowej.

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W tak trudnej sytuacji wsparcie z trybun było dla piłkarzy bezcenne. Głośny doping miał ponieść drużynę do przełamania i tak potrzebnego zwycięstwa nad historycznie niewygodnym rywalem.

Byłeś na meczu Polska - Rumunia? Znajdź się na zdjęciach!

Przeżyjmy te emocje jeszcze raz! Specjalnie dla Was przygotowaliśmy obszerną galerię zdjęć prosto z trybun PGE Narodowego. Zobacz, jak wspólnie tworzyliśmy niesamowitą atmosferę i wspieraliśmy reprezentację Polski w tym niezwykle ważnym spotkaniu. Przewiń galerię i poszukaj siebie lub swoich znajomych w tłumie biało-czerwonych kibiców!

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