To ona przyćmiła mecz Polaków! Kibice podziwiali ślicznotkę. Na zdjęciach pokazuje jeszcze więcej

Zjawiskowa modelka kibicuje Polakom. Iza Zalech ma niespodziankę jeśli wygrają

Atmosfera wokół reprezentacji Polski jest ostatnio gęsta. Słabe wyniki sprawiają, że posada selekcjonera wisi na włosku, ale kibice nadal wspierają narodową drużynę. Dało się to odczuć podczas ostatniego domowego meczu z Bośnią i Hercegowiną, który zakończył się rozczarowującym remisem 0:0. Biało-Czerwonym nie pomógł doping kilkudziesięciu tysięcy kibiców, wśród których furorę zrobiła modelka Izabela Zalech.

Arkadiusz Milik narozrabiał na ulicy i poszedł z partnerką do knajpy! Potem grzecznie wsiadł do taksówki

27

Nieoficjalna miss meczu z Bośnią od dawna wspiera polskich piłkarzy. Jakiś czas temu głośno zrobiło się o jej obietnicy związanej z występem Polaków na mistrzostwach świata, złożonej przed barażami. "Chłopaki, mam nadzieję, że wyjdziecie z grupy. Jak się Wam uda to pokażę więcej!" - zapowiadała Iza Zalech. Niestety, Biało-Czerwoni nie zakwalifikowali się na mundial, ale wciąż mogą liczyć na gorące wsparcie modelki.

A piękna Iza ma na koncie sesje zdjęciowe, które wprost wgniatają w fotel! Co więcej, podtrzymuje, że jeśli nasi piłkarze będą wygrywać, będzie miała nagrodę. W założeniu dla reprezentantów, ale zwycięzcami byliby wszyscy fani, których nie brakuje. Tylko na Instagramie profil "Rzymianki" - znanej z występów u boku Marcina Najmana - obserwuje blisko 270 tysięcy użytkowników.

Piękna córka Izabelli Scorupco i Mariusza Czerkawskiego. Nagle Czerkawski nie wytrzymał

Iza Zalech nie jest bowiem zwykłą modelką, która skupia się tylko na ściankach i sesjach. To także prawdziwa bestia prędkości, która ściga się w rajdach i bywa nazywana "Kubicą w spódnicy"! Z takim wsparciem polscy piłkarze powinni się w końcu przełamać i mamy nadzieję, że nastąpi to już w najbliższym meczu z Rumunią (piątek, 2 października, 20:45).