Koszmar na autostradzie. Kobietę na rowerze potrąciło aż 14 samochodów!

Rowerzystka na lewym pasie autostrady

Do wypadku doszło w nocy z 1 na 2 października, około godziny 0:20 na autostradzie A66 pomiędzy węzłem Wiesbadener Kreuz a zjazdem Wallau, na jezdni prowadzącej w kierunku Frankfurtu nad Menem. Według ustaleń policji kierowca audi jadący lewym pasem nagle natrafił na rowerzystkę znajdującą się na tym samym pasie ruchu. Doszło do zderzenia, po którym kobieta i jej rower znalazły się na jezdni.

Następnie w kobietę oraz rozrzucone części roweru uderzały kolejne samochody. Jak podało niemieckie prezydium policji w Hesji, funkcjonariusze doliczyli się aż 14 pojazdów uczestniczących w zdarzeniu. Rowerzystka zmarła jeszcze na miejscu wypadku.

Śledczy próbują odpowiedzieć na kluczowe pytanie

Największą zagadką pozostaje to, w jaki sposób kobieta znalazła się na autostradzie. Niemieckie media podają, że ofiara miała 39 lat, jednak motywy jej zachowania i okoliczności poprzedzające tragedię pozostają nieznane. Policja oraz prokuratura prowadzą szczegółowe dochodzenie.

Na polecenie prokuratury do sprawy powołano biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Ekspert zabezpieczał ślady i analizował przebieg zdarzenia, aby ustalić dokładną sekwencję kolizji oraz rolę poszczególnych uczestników.

Autostrada była zamknięta przez wiele godzin

Skala tragedii sprawiła, że autostrada A66 została całkowicie zamknięta na czas oględzin i usuwania skutków wypadku. Według lokalnego portalu Wiesbadenaktuell na miejsce skierowano duże siły ratownicze, straż pożarną, zespoły wsparcia psychologicznego oraz służby opiekujące się kierowcami, którzy byli świadkami makabrycznych wydarzeń. Część uczestników zdarzenia doznała silnego szoku.

Utrudnienia trwały do godzin porannych, a w kierunku Frankfurtu tworzyły się wielokilometrowe korki.

Policja apeluje do świadków

Śledczy zwrócili się do wszystkich osób, które mogły widzieć rowerzystkę przed wypadkiem lub były świadkami zdarzenia, o kontakt z policją autostradową w Wiesbaden. Funkcjonariusze liczą, że dzięki zeznaniom świadków uda się ustalić, dlaczego kobieta poruszała się rowerem po autostradzie i jak długo znajdowała się na jezdni przed tragedią.

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