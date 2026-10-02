Szokujące kulisy ataku w samolocie. Szalony pilot miał jedno życzenie

Dramat na pokładzie Flydubai. Dentysta ratował pilota, napastnik prosił: „Zabij mnie”

Pojawiły się nowe informacje o dramatycznych wydarzeniach na pokładzie samolotu Flydubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Jak podaje „Daily Mail”, jeden z pasażerów, dentysta Shota Musaev, pomagał ratować ciężko rannego kapitana. W tym czasie obezwładniony napastnik miał wielokrotnie błagać pasażerów: „Zabij mnie”.

Drugi pilot zaatakował kapitana Smita Machchhara nożem w czasie lotu na wysokości około 10 kilometrów. Na pokładzie znajdowało się 174 pasażerów. Pasażerowie zdołali obezwładnić napastnika. Samolot został następnie skierowany do Arabii Saudyjskiej i bezpiecznie wylądował na lotnisku w Tabuku. Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich wszczęły śledztwo, które ma ustalić motyw sprawcy i sprawdzić, czy incydent miał związek z terroryzmem. Teraz podano nowe informacje.

Kapitan powtarzał, by go ratować, a napastnik, żeby go zabić

Jednym z pasażerów był 47-letni dentysta Shota Musaev, który leciał razem z żoną i dziećmi. W rozmowie z „Daily Mail” opowiadał, że wszystko zaczęło się od gwałtownego obniżenia lotu samolotu. Początkowo pasażerowie mieli sądzić, że to turbulencje. Chwilę później z przodu maszyny rozległy się krzyki.

– Usłyszeliśmy kobietę krzyczącą: „Nóż! Nóż!” – relacjonował Musaev.

Dentysta ruszył w stronę kokpitu. Razem z kilkoma innymi mężczyznami pomógł wyciągnąć napastnika i go obezwładnić. Według jego relacji sprawcy związano ręce i nogi. Mężczyzna miał niemal nic nie mówić, poza powtarzaniem jednej prośby: „Zabij mnie”. W tym samym czasie Musaev pomagał ciężko rannemu kapitanowi. Pilot miał obrażenia szyi, ręki i głowy oraz tracił dużo krwi. – Ratuj mnie. Nie chcę tutaj umrzeć – miał powiedzieć kapitan.

Na pokładzie brakowało odpowiednich środków medycznych, dlatego pasażerowie próbowali zatamować krwawienie kawałkami materiału. Po lądowaniu ranny pilot został wyniesiony z maszyny na noszach.

Musaev uważa, że kluczowe było otwarcie drzwi do kokpitu i możliwość obezwładnienia napastnika. Sterowanie samolotem przejęła później zapasowa załoga, która bezpiecznie doprowadziła maszynę na lotnisko.

Śledztwo w sprawie trwa. Prokuratura Zjednoczonych Emiratów Arabskich bada przebieg zdarzenia, motyw działania sprawcy oraz to, czy atak był wcześniej planowany i miał związek z działalnością terrorystyczną.

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🚨✈️ “Hay otro piloto acá”: siguen apareciendo imágenes dramáticas de lo que pasó ayer en el vuelo de Flydubai. Cada nuevo registro permite dimensionar un poco más lo cerca que estuvieron de una tragedia. Contra todo pronóstico, terminó sin víctimas. Un milagro, con la ayuda… pic.twitter.com/VhDdaG3HtM— Doron (@plexaleOK) October 1, 2026