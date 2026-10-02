Jennifer Lopez wściekła! Poszło o parasolkę. Zobacz wideo

Jennifer Lopez wściekła na pokazie w Paryżu. Zabrali jej parasol w ulewie

Jennifer Lopez została potraktowana jak zwykły śmiertelnik i nie kryła zdenerwowania! Do sytuacji doszło w środę podczas pokazu nowej kolekcji Stelli McCartney w Paryżu. Jak opisuje „Daily Mail”, Jennifer Lopez zajęła miejsce w pierwszym rzędzie. Jednak pogoda nie sprzyjała uczestnikom wydarzenia. Padał mocny deszcz, a pokaz odbywał się na zewnątrz. Lopez pojawiła się z dużym parasolem, który początkowo trzymał nad nią jej ochroniarz.

Kiedy gwiazda dotarła na swoje miejsce, okazało się, że krzesło jest mokre. Ochroniarz wytarł je, zanim Lopez usiadła. Chwilę później pracownicy poprosili uczestników o złożenie parasoli, ponieważ zasłaniały widok na wybieg.

Kobieta siedząca za Lopez przekazała jej tę prośbę. Piosenkarka miała odpowiedzieć krótkim „Oh”, ale przez pewien czas nadal korzystała z parasola. Dopiero po kolejnej interwencji obsługi oddała go pracownikom.

Wystrojona Jennifer Lopez musiała moknąć na pokazie. Parasolki zasłaniały widok innym gościom

Na twarzy Lopez było widać wyraźne niezadowolenie. Bez parasola jej włosy i ubranie zaczęły moknąć. Gwiazda pojawiła się na pokazie w brązowej stylizacji. Miała na sobie sukienkę, szeroki pasek, szpilki oraz szal ze sztucznego futra. Całość uzupełniała brązowa torebka.

Obok Lopez pozostawało też jedno wolne miejsce. Według brytyjskiego dziennika miała tam siedzieć Anna Wintour, była wieloletnia redaktor naczelna amerykańskiego „Vogue’a”. 76-latka ostatecznie jednak nie pojawiła się na pokazie.

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SUPER STAR ACTOR & SINGERJENNIFER LOPEZis fuming as staff confiscate her umbrella while sitting in the pouring rain on the front row at the Stella McCartney show in ParisJennifer Lopez looked pretty annoyed when she was ordered to take down her umbrella at the Stella… pic.twitter.com/UI1H9xxRqq— www.Jonny Clock1977.us (@JonnyClock1977) October 1, 2026

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