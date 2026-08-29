Cała Polska znała jej głos. Zdzisława Sośnicka zeszła ze sceny, gdy wciąż była wielką gwiazdą

Była głosem, którego nie dało się pomylić z żadnym innym. Mocnym, szerokim, dramatycznym, idealnym do wielkich melodii i jeszcze większych emocji. Do tego dochodziły efektowne stroje, charakterystyczne fryzury i sceniczna charyzma. Zdzisława Sośnicka w latach 70. i 80. należała do ścisłej czołówki polskiej estrady. Jej piosenki rozbrzmiewały w radiu, telewizji i na największych festiwalach.

A jednak nie chciała pozostać na scenie za wszelką cenę.

Zdzisława Sośnicka zaczynała zupełnie inaczej

Muzyka była obecna w jej życiu na długo przed wielkimi przebojami. Sośnicka ukończyła szkołę muzyczną w klasie fortepianu, a później studiowała wychowanie muzyczne w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu. Była więc nie tylko wokalistką, ale również pianistką, kompozytorką i dyrygentką.

Na scenie pojawiła się jeszcze jako nastolatka. W 1963 roku zdobyła drugą nagrodę na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze i została finalistką Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. Dwa lata później wystąpiła z Poznańskim Kwartetem Jazzowym podczas Jazz nad Odrą.

Zanim więc powstał wizerunek wielkiej damy polskiej piosenki, była młodą, świetnie wykształconą muzycznie dziewczyną, która szukała swojego miejsca między fortepianem, jazzem i estradą. W końcu estrada wygrała.

"Aleja gwiazd" stała się jej wizytówką

Największa popularność przyszła w latach 70. i 80. To właśnie wtedy Sośnicka nagrywała piosenki, które przetrwały znacznie dłużej niż moda, w której powstawały. "Dom, który mam", "Żegnaj lato na rok", "Julia i ja", "Powiedz mi panie" – lista przebojów rosła. Później pojawiła się także "Aleja gwiazd", napisana przez Romualda Lipkę i Marka Dutkiewicza. Utwór z czasem stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych nagrań w całej karierze wokalistki.

Osobne miejsce zajmuje "Z tobą chcę oglądać świat". Duet Zdzisławy Sośnickiej i Zbigniewa Wodeckiego do dziś pozostaje jednym z tych nagrań, które wystarczy usłyszeć przez kilka sekund, żeby automatycznie zacząć nucić refren. Sośnicka miała wszystko, czego potrzebowała wielka gwiazda – charakterystyczny głos, repertuar, osobowość i rozpoznawalność. I właśnie dlatego jej późniejsza decyzja mogła zaskakiwać.

Zdzisława Sośnicka powiedziała "stop"

W pewnym momencie artystka coraz bardziej zaczęła usuwać się z pierwszego planu. Nie chciała za wszelką cenę utrzymywać się w show-biznesie, pojawiać na kolejnych imprezach i podporządkowywać całego życia estradzie. Po latach tłumaczyła, że jej organizm był już zmęczony tempem, stresem i adrenaliną towarzyszącą występom. Decyzję o zwolnieniu nazwała świadomym i przemyślanym wyborem. Jak mówiła w rozmowie cytowanej później przez media:

Powiedziałam sobie stop. I zwolniłam bieg.

Dodawała też, że zdała sobie sprawę, iż poza śpiewaniem istnieje przecież całe życie. I chyba właśnie to jest w historii Sośnickiej najbardziej interesujące. Nie mamy tu opowieści o gwieździe, o której nagle zapomniała publiczność. Mamy artystkę, która sama uznała, że nie musi bez końca udowadniać swojej pozycji.

Wróciła po latach. Na swoich zasadach

Nie oznaczało to jednak definitywnego pożegnania z muzyką. W 2015 roku, po wieloletniej przerwie, Zdzisława Sośnicka wydała album "Tańcz, choćby płonął świat". Była to jej pierwsza studyjna płyta od 1998 roku. Przy krążku pracował Romuald Lipko, a teksty napisali m.in. Jacek Cygan, Artur Andrus, Bogdan Olewicz i Andrzej Mogielnicki.

Sama wokalistka przyznawała wówczas, że przez siedem lat w ogóle nie śpiewała. Zamiast tego zajmowała się innymi rzeczami i – jak mówiła – spełniała marzenia, na które wcześniej nie miała czasu. Do występów na żywo ponownie namówił ją Zbigniew Wodecki. W 2017 roku pojawili się razem na scenie, wykonując również swój słynny duet. Po śmierci artysty Sośnicka ponownie ograniczyła publiczne występy.

Gwiazda nie musi przez całe życie stać w świetle reflektorów

Dziś Zdzisława Sośnicka niezwykle rzadko pojawia się publicznie. Pod koniec 2024 roku zrobiła wyjątek, udzielając obszernego wywiadu Mariuszowi Szczygłowi. Nadal otrzymuje również propozycje występów, ale nie spieszy się z powrotem do intensywnego koncertowania. Może zresztą nie musi.

29 sierpnia 2026 roku Zdzisława Sośnicka kończy 81 lat. Od jej scenicznego debiutu minęły już ponad sześć dekad, a "Aleja gwiazd" nadal pojawia się w nowych interpretacjach, "Z tobą chcę oglądać świat" pozostaje jednym z najbardziej pamiętnych polskich duetów, a jej charakterystycznego głosu wciąż trudno nie rozpoznać. Bo czasem największym luksusem gwiazdy okazuje się właśnie to, że może zejść ze sceny wtedy, kiedy sama tego chce.

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