Polak zatrzymany w Hiszpanii! Był poszukiwany, poważne przestępstwa

Polak zatrzymany w Hiszpanii. Był poszukiwany za usiłowanie zabójstwa i uprowadzenie

55-letniego Polaka poszukiwany europejskim nakazem aresztowania złapany przez policję w Hiszpanii! Do zatrzymania doszło w Torrevieja na wschodzie kraju. Tamtejsza policja prowadziła działania dotyczące osób poszukiwanych europejskimi nakazami aresztowania. W ich trakcie funkcjonariusze zatrzymali cztery osoby: 55-letniego Polaka oraz trzech obywateli Szwecji.

Jak podaje lokalny portal Todo Alicante, za Polakiem wydano wcześniej europejski nakaz aresztowania. Mężczyzna był poszukiwany w związku z bardzo poważnymi przestępstwami. Chodzi o usiłowanie zabójstwa, uprowadzenie oraz nielegalne posiadanie broni.

55-letni Polak wpadł w Torrevieja

Podczas tej samej akcji hiszpańscy policjanci zatrzymali także trzech Szwedów. Wobec każdego z nich również obowiązywał europejski nakaz aresztowania wydany przez sąd w ich kraju.

Jeden z zatrzymanych, 30-letni mężczyzna, był poszukiwany w związku z uprowadzeniem, bezprawnym pozbawieniem wolności oraz kradzieżą. Kolejny miał na koncie przestępstwa związane z handlem narkotykami. Ma także do odbycia karę roku i czterech miesięcy więzienia. Trzeci ze Szwedów ma 22 lata i był ścigany w związku z przestępstwem narkotykowym.

Po zakończeniu czynności wszyscy czterej zatrzymani zostali doprowadzeni przed sąd, który zajmuje się sprawami dotyczącymi ekstradycji.

Na razie nie zapadła decyzja dotycząca ich dalszego losu. Hiszpański sąd ma rozstrzygnąć, czy zatrzymani zostaną przekazani państwom, które wydały europejskie nakazy aresztowania. W przypadku 55-latka oznaczałoby to przekazanie go polskim służbom.

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