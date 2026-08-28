Kolejny kraj przystąpi do Unii Europejskiej? Ważą się losy, trwa referendum

Islandia zdecyduje w sprawie Unii Europejskiej. Co piąty obywatel już zagłosował

Czy Islandia wejdzie do Unii Europejskiej? Do piątku w przedterminowym głosowaniu wzięło udział ponad 57 tys. z 272 tys. osób uprawnionych do udziału w referendum. Oznacza to, że swój głos oddał już więcej niż co piąty wyborca. W Reykjaviku frekwencja wynosi 28 proc. Właściwe głosowanie odbędzie się w sobotę. Islandczycy odpowiedzą na pytanie dotyczące wznowienia negocjacji o członkostwie kraju w Unii Europejskiej. Wynik może być bardzo wyrównany. W badaniu ośrodka Maskina za kontynuowaniem negocjacji opowiedziało się 51,3 proc. ankietowanych, a przeciw było 48,7 proc. Późniejszy sondaż Gallupa pokazał odwrotny wynik: 51,6 proc. przeciw dalszym rozmowom i 48,4 proc. za.

Rybołówstwo ważną częścią debaty o Unii na Islandii

Wejście do UE popiera premier Islandii Kristrun Frostadottir. Przekonuje, że w przyszłości przyjęcie euro mogłoby pomóc mieszkańcom kraju, który od lat zmaga się z wysoką inflacją i stopami procentowymi.

Przeciwnicy integracji obawiają się przede wszystkim utraty kontroli nad łowiskami. Rybołówstwo jest jedną z najważniejszych części islandzkiej gospodarki. Premier zapewnia, że jeśli w czasie rozmów okaże się, że Islandia miałaby stracić kontrolę nad swoimi zasobami morskimi, rząd wycofa się z negocjacji.

Islandia jest już mocno związana z UE. Od 1994 roku należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jest także częścią strefy Schengen.

Sobotnie referendum nie przesądzi jednak o wejściu Islandii do Unii. Jeśli mieszkańcy poprą wznowienie negocjacji, po ustaleniu warunków członkostwa odbędzie się kolejne referendum. W obecnym głosowaniu nie mogą uczestniczyć polscy rezydenci bez islandzkiego obywatelstwa. Na wyspie mieszka ponad 20 tys. obywateli Polski.

Sonda Czy Polska nadal powinna być członkiem Unii Europejskiej? Tak Nie Nie wiem

Ce samedi 29 août, les Islandais, qui ne sont pas membres de l’Union européenne, vont voter pour la reprise des discussions avec Bruxelles en vue d'une éventuelle adhésion. On vous explique en vidéo comment fonctionne...➡️ https://t.co/xWMau4BzTz pic.twitter.com/D3uwKz4goX— Le Temps (@LeTemps) August 28, 2026

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