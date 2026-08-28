Autobus z 25 pracownikami wpadł do rowu. Lądował śmigłowiec LPR

Jak informuje Radio Eska, wpadek miał miejsce na odcinku trasy łączącym Olsztynek z Pawłowem. Wstępne badanie sytuacji przez funkcjonariuszy drogówki wykazało, że osoba prowadząca autokar podjęła próbę wyprzedzenia osobowego volvo. Dokładnie w tym samym momencie kierowca samochodu osobowego wykonał niespodziewany manewr, który w konsekwencji doprowadził do utraty kontroli nad maszyną przez kierującego autobusem.

„W tym czasie kierowca volvo nie upewnił się i rozpoczął manewr wymijania kolejnego pojazdu, przez co zepchnął autobus na barierę, a następnie autobus wjechał do rowu” – przekazała Izabela Bogacka z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, relacjonując dokładny przebieg tego niebezpiecznego incydentu.

Wewnątrz autokaru znajdowało się dokładnie 25 osób zatrudnionych na co dzień w jednym z okolicznych przedsiębiorstw. Zderzenie sprawiło, że ostatecznie obrażenia odniosło czterech pasażerów pojazdu. Teren został błyskawicznie zabezpieczony przez mundurowych oraz ratowników medycznych, którzy zabezpieczali ślady i badali przyczyny zdarzenia. Podróżujący w tej okolicy muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ poważne utrudnienia w ruchu potrwają nawet do trzech godzin.

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