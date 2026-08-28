Nie nad morzem. To miasto ma najlepsze powietrze w Polsce

Najlepsze miasta w Polsce. Nowy ranking już jest

Jest już nowy ranking portalu Business Insider, kóry wyłania najlepsze miasta do życia w Polsce. Więcej informacji o zestawieniu znajdziecie tutaj: Najlepsze miasta do życia w Polsce 2026. Nowy ranking z zaskoczeniem. A pełny ranking zamieszczamy poniżej w galerii zdjęć.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najlepsze miasta do życia w Polsce 2026 [LISTA]

17

Miasta z najlepszą jakością powietrza w Polsce

W rankingu Business Insidera jakość powietrza oceniano na podstawie średniego stężenia pyłu zawieszonego PM10. Analizowano średnią ilość tego zanieczyszczenia w okresie 12 miesięcy - od 1 lipca 2025 r. do 30 czerwca 2026 r., a dane pochodziły z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). Im niższe średnie stężenie PM10, tym lepsza pozycja miasta w tej kategorii. Z badań wynika, że najlepszą jakość powietrza miał wówczas Olsztyn i to właśnie on króluje w tej kategorii na szczycie listy.

Olsztyn w rankingu. Nie wszędzie wypadł tak dobrze

Olsztyn może pochwalić się pierwszym miejscem pod względem jakości powietrza, więc właśnie tam odetchniemy pełną piersią. Co ważne, w tej kategorii wyprzedził Szczecin, Lublin i Łódź, czyli tegorocznych liderów. Nie oznacza to jednak, że miasto równie dobrze wypadało we wszystkich analizowanych obszarach.

W zestawieniu dotyczącym bezrobocia Olsztyn zajął 7. miejsce, pod względem dostępności mieszkań – 8., a w kategorii dostępu do lekarza na NFZ – 7. Jeszcze słabiej wypadł w przypadku średnich wynagrodzeń – 13. miejsce. Warto jednak zauważyć, że pod względem przestępczości znalazł się na 15. pozycji, a więc był jednym z miast z niższą oceną w tej kategorii.

To miejsce znajduje się w Olsztynie czy nie? Prawda-fałsz. W tym quizie nietrudno o pomyłkę!