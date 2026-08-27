Pogoda w Olsztynie: 28-30 sierpnia

Nadchodzące dni w Olsztynie przyniosą prawdziwą mieszankę pogodową. Aura będzie się zmieniać, a kluczowe okażą się opady deszczu, które pojawią się w środku weekendu. Temperatury również będą się wahać – od przyjemnych, letnich wartości, po odczuwalne ochłodzenie, po którym nastąpi ponowny wzrost.

Początek weekendu ciepły, ale pochmurny

Piątek, 28 sierpnia, zapowiada się w Olsztynie jako dzień z wysoką temperaturą, sięgającą w ciągu dnia prawie 24 stopni Celsjusza. Mimo to słońca będzie niewiele, ponieważ niebo przez większość czasu pozostanie mocno zachmurzone. Wieczór i noc przyniosą ochłodzenie do około 11 stopni. Tego dnia nie należy spodziewać się opadów, jednak odczuwalny może być wiatr, którego prędkość wyniesie około 5 m/s.

Sobota przyniesie zmianę. Będzie chłodniej i deszczowo

Zupełnie inaczej aura ukształtuje się w sobotę. To będzie najchłodniejszy i najbardziej deszczowy dzień weekendu w Olsztynie. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą zaledwie 21 stopni, co będzie odczuwalną różnicą w porównaniu z piątkiem. Na niebie utrzyma się duże zachmurzenie, a do tego pojawią się opady deszczu. Noc będzie już cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą minimalną na poziomie około 16 stopni. Wiatr nieco osłabnie, osiągając prędkość około 4 m/s.

Niedziela znowu cieplejsza i niemal bez deszczu

Niedziela, 30 sierpnia, przyniesie poprawę pogody i okaże się najcieplejszym dniem całego weekendu. Temperatura maksymalna wzrośnie do niemal 25 stopni Celsjusza, co z pewnością ucieszy mieszkańców Olsztyna. Chmury zaczną się przerzedzać, a zachmurzenie będzie już tylko umiarkowane. Mogą pojawić się symboliczne opady deszczu, ale będą one niewielkie. Wiatr utrzyma się na poziomie z soboty. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie komfortowa, z temperaturą około 14 stopni.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Zmienna aura w Olsztynie będzie wymagała elastyczności w planowaniu wolnego czasu. Ciepły, choć pochmurny piątek oraz znacznie cieplejsza niedziela to dobre dni na aktywności na świeżym powietrzu. To może być dobry moment na spacery po parkach, wycieczki rowerowe czy spędzenie czasu nad wodą. Z kolei deszczowa i chłodniejsza sobota może być okazją do nadrobienia zaległości w domu, wizyty w kinie czy spotkań ze znajomymi w kawiarniach i restauracjach.

Dane pogodowe: OpenWeather