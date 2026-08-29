Tak zmieniła się Katarzyna Zielińska. Jej przemiana zaskakuje

Kiedy myślimy o największych metamorfozach w polskim show-biznesie, jej nazwisko pojawia się jako jedno z pierwszych. Katarzyna Zielińska przez lata udowadniała, że nie boi się odważnych zmian. Pamiętacie jeszcze jej ognistoczerwone włosy i wyraziste stylizacje, które kiedyś były jej znakiem rozpoznawczym?

Dziś aktorka to ikona elegancji i dobrego smaku. Klasyczne kroje i nienaganny makijaż stały się jej nową wizytówką. Ta podróż przez style i wizerunki to fascynująca opowieść o kobiecie, która dojrzewała na naszych oczach. Jak wyglądała jej droga na szczyt?

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Tak zaczynała Katarzyna Zielińska. Bez tej roli nie byłoby sukcesu

Choć dziś trudno w to uwierzyć, początki kariery Katarzyny Zielińskiej były skromne. Absolwentka krakowskiej PWST stawiała pierwsze kroki na deskach teatrów, a na dużym ekranie pojawiała się w epizodycznych rolach, m.in. w kultowym "Dniu świra" czy głośnym "Moim Nikiforze".

Mało kto pamięta, że szlifowała swój wokalny talent pod okiem samej Elżbiety Zapendowskiej, co zaowocowało nagrodami na festiwalach piosenki aktorskiej. To jednak telewizja miała dać jej przepustkę do wielkiej sławy.

Przełom w karierze Katarzyny Zielińskiej. To był strzał w dziesiątkę

Prawdziwy przełom nastąpił w 2007 roku. To właśnie wtedy Katarzyna Zielińska dołączyła do obsady serialu "Barwy szczęścia", wcielając się w rolę Marty Walawskiej. Ta postać stała się jej trampoliną do ogromnej popularności i na dekadę związała ją z milionami widzów przed telewizorami.

Rola przyniosła jej nie tylko sympatię fanów, ale i prestiżowe nagrody. Aktorka aż dwukrotnie sięgnęła po Telekamerę, w 2011 i 2013 roku, udowadniając, że jest jedną z najgorętszych gwiazd w kraju. To był jej czas.

Skandale i sukcesy Katarzyny Zielińskiej. Nie zawsze było kolorowo

Wielka sława to jednak nie tylko blaski, ale i cienie. Gala Telekamer w 2011 roku zakończyła się głośną aferą wokół rzekomego manipulowania wynikami głosowania. Media rozpisywały się o zorganizowanej akcji, która miała zapewnić zwycięstwo aktorce i serialowi "Barwy szczęścia".

Mimo kontrowersji, Zielińska nie zwalniała tempa. Chętnie brała udział w popularnych programach rozrywkowych, takich jak "Taniec z gwiazdami" czy "Twoja twarz brzmi znajomo", a także sprawdzała się jako jurorka i kapitan drużyny w teleturniejach. Równocześnie z sukcesem rozwijała swoją pasję, produkując spektakle teatralne dla Teatru Muzycznego Roma.

Życie prywatne Katarzyny Zielińskiej. Mąż, synowie i trudna walka

Choć jej kariera była pełna zwrotów akcji, w życiu prywatnym odnalazła stabilizację. W 2013 roku wyszła za mąż za Wojciecha Domańskiego, z którym stworzyła szczęśliwą rodzinę. Para doczekała się dwóch synów: Henryka i Aleksandra.

Aktorka nie ukrywała jednak, że zmagała się z trudnościami. W jednym z wywiadów odważnie przyznała, że w czasie pandemii COVID-19 popadła w depresję. Dziś aktywnie wspiera Stowarzyszenie „Aktywnie Przeciwko Depresji”, dzieląc się swoimi doświadczeniami i pomagając innym.

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Ile lat ma Katarzyna Zielińska? Zobacz, jak wygląda w 2026 roku

Urodzona 29 sierpnia 1979 roku, Katarzyna Zielińska w 2026 roku skończy 47 lat. Mimo upływu czasu aktorka wciąż zachwyca energią i nienagannym wyglądem, a jej kariera nabrała nowego rozpędu dzięki roli w serialu "Zaraz wracam", który zadebiutował w 2025 roku.

Jak bardzo zmieniła się od czasów rudych loków i pierwszych ról? Jej metamorfoza robi ogromne wrażenie. Przekonajcie się sami, oglądając naszą galerię zdjęć, która jest najlepszym dowodem na to, jak niezwykłą drogę przeszła Katarzyna Zielińska.