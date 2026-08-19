Szkolna wyprawka w jeden weekend? Da się. Zacznij od rzeczy, które dziecko będzie mieć zawsze pod ręką

Zanim ruszysz na zakupy, pomyśl nie tylko o pierwszym tygodniu szkoły

Przy kompletowaniu wyprawki łatwo skupić się wyłącznie na tym, co dziecko musi mieć gotowe na 1 września. Tymczasem długopisy się wypisują, ołówki skracają, zeszyty zapełniają, kleje kończą, a bloki i materiały plastyczne potrafią znikać w tempie, którego na początku roku nikt nie przewiduje. Dlatego przed zakupami warto spojrzeć na listę trochę szerzej: nie tylko czego potrzeba na start, ale także czego niemal na pewno będzie trzeba dokupić w kolejnych miesiącach.

Autor: Dino/ Materiały prasowe

To właśnie przy takich produktach sens mają zapasy. Kilka dodatkowych zeszytów, komplet ołówków, dodatkowe długopisy czy kolejne opakowanie kleju nie muszą od razu trafiać do plecaka – mogą spokojnie czekać w domowej szufladzie na moment, kiedy będą potrzebne. A taki na pewno w końcu nadejdzie. Dzięki temu później nie trzeba organizować osobnego wyjścia do sklepu tylko dlatego, że wieczorem przed lekcjami okazało się, że skończył się ostatni zeszyt w kratkę.

Warto zwrócić uwagę szczególnie na promocje i oferty wielosztukowe. Jeżeli dotyczą rzeczy, które dziecko regularnie zużywa w trakcie roku, zakup kilku sztuk od razu może być po prostu bardziej praktyczny niż uzupełnianie zapasów pojedynczo w kolejnych miesiącach. W tegorocznej ofercie Dino wiele szkolnych artykułów pojawia się właśnie w takich wariantach, co pozwala jednym zakupem przygotować nie tylko wyprawkę na pierwszy dzwonek, ale także małe domowe zaplecze na kolejne tygodnie.

Autor: Dino/ Materiały prasowe

Zamiast więc pytać wyłącznie „czego nam brakuje?”, dobrze dopisać drugie pytanie: „co i tak prawdopodobnie zużyjemy do końca roku?”. Taki sposób planowania nie oznacza kupowania wszystkiego na zapas. Chodzi o rozsądne wykorzystanie momentu, w którym szkolny asortyment w sklepach blisko domu jest szeroki, a wiele podstawowych produktów można kupić w atrakcyjnych ofertach – i mieć później jeden obowiązek mniej.

Zacznij od przyborów wykorzystywanych na co dzień

Zakupy warto zacząć od szkolnych drobiazgów. To one pracują najintensywniej: długopis potrafi zniknąć po kilku dniach, ołówek złamać się w najmniej odpowiednim momencie, a gumka czy korektor mają zadziwiający talent do gubienia się gdzieś między piórnikiem a ławką. Dlatego podstawowe przybory najlepiej skompletować w pierwszej kolejności.

Nie chodzi przy tym o wypchanie piórnika po brzegi. Na początek wystarczy zestaw dopasowany do wieku dziecka i jego codziennych potrzeb: długopisy, ołówki, gumka, temperówka, kredki czy flamastry, a w przypadku starszych uczniów także zakreślacze, korektor albo przybory geometryczne.

W tej części wyprawki dobrze odnajdują się Gryzmaki – marka własna Dino, która obejmuje szeroki wybór artykułów szkolnych i piśmienniczych. W ofercie znajdują się m.in. długopisy, ołówki, kredki, flamastry, gumki, zakreślacze, korektory, nożyczki, a także plastelina czy farby. Nie są to przy tym wyłącznie najbardziej podstawowe wersje szkolnych akcesoriów – różne kolory, wzory i ciekawe formy pozwalają dziecku wybrać coś, co zwyczajnie mu się podoba.

To ważny szczegół, bo rzeczy używane codziennie nie muszą wyglądać identycznie jak u wszystkich kolegów z klasy. Kolorowy długopis, nietypowa gumka czy zestaw zakreślaczy może być drobiazgiem, ale właśnie takie drobiazgi sprawiają, że kompletowanie wyprawki staje się dla dziecka czymś więcej niż odhaczaniem kolejnych pozycji z listy.

Pamiętaj, że piórnik to dopiero początek

Gdy zawartość piórnika jest już pod kontrolą, pora spojrzeć na wyprawkę trochę szerzej. Szkolny dzień to nie tylko zeszyty i długopisy. Każdego ranka razem z dzieckiem z domu wychodzi jeszcze plecak, butelka z wodą, drugie śniadanie, często także worek na obuwie. Przy ich wyborze warto trzymać się jednej zasady: najpierw codzienna wygoda, później wygląd. Plecak powinien pomieścić to, co rzeczywiście będzie noszone do szkoły, piórnik nie może zajmować połowy jego wnętrza, a śniadaniówka powinna być po prostu wygodna do spakowania i późniejszego używania.

Co ważne, po takie elementy wyprawki nie trzeba wybierać się wyłącznie do sklepu papierniczego. W sezonowej ofercie Dino, obok artykułów marki Gryzmaki, pojawiają się również plecaki, piórniki, worki na obuwie, pojemniki na drugie śniadanie oraz butelki na wodę. Dzięki temu podczas jednego weekendowego wyjścia można zamknąć kilka zupełnie różnych punktów z listy – od ołówka i kredek aż po rzeczy, które każdego dnia będą lądowały w plecaku.

Autor: Dino/ Materiały prasowe

To także dobry moment, by zostawić dziecku trochę swobody. Jeśli rodzic wcześniej określi, jaki rozmiar czy typ produktu ma sens, wybór konkretnego wzoru może już należeć do młodego właściciela wyprawki. W końcu plecak czy piórnik towarzyszą uczniowi przez wiele miesięcy. Dobrze więc, żeby były nie tylko praktyczne, ale także po prostu lubiane.

Kup teraz to, co i tak przyda się w ciągu roku

Na koniec warto spojrzeć na szkolną listę jeszcze raz, ale już nie tylko przez pryzmat pierwszego dnia szkoły. Koniec wakacji to moment, gdy wybór artykułów dla uczników jest zwykle największy, łatwiej znaleźć różne wzory i warianty, a część produktów pojawia się w promocjach lub ofertach wielosztukowych. To dobra okazja, żeby od razu dobrać kilka rzeczy, które i tak z dużym prawdopodobieństwem przydadzą się w kolejnych miesiącach.

Tym bardziej że szkolne zapasy nie zajmują wiele miejsca. Kilka zeszytów, dodatkowe długopisy, klej czy ołówki bez problemu zmieszczą się w szufladzie albo pudełku na przybory, a później mogą oszczędzić nerwowego szukania pojedynczych sztuk w sklepach w środku roku. W Dino takie zakupy można zrobić przy okazji jednej wizyty, wybierając spośród wielu artykułów szkolnych i wzorów – także takich, które po prostu spodobają się dziecku.

Dlatego przy dobrej cenie nie zawsze warto ograniczać się wyłącznie do absolutnego minimum na start. Czasem lepiej wykorzystać moment, gdy szkolna oferta jest szeroka, a potrzebne rzeczy są pod ręką, niż wracać po nie później pojedynczo i w pośpiechu.