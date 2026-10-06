Włóż kartkę papieru między okno a ramę. Pożegnasz problem nieszczelnych okien na zimę. Ciepło zostanie w domu i nie będzie nabijać opłat za ogrzewanie. Sposób na uszczelnienie okien

Zbliżająca się zima to czas na sprawdzenie szczelności okien, by uniknąć wysokich rachunków za ogrzewanie i uciekającego ciepła.

Wykonaj prosty test z kartką papieru: jeśli łatwo ją wyciągniesz po zamknięciu okna, oznacza to nieszczelność wymagającą natychmiastowej regulacji.

Odkryj, jak samodzielnie wyregulować okna na tryb zimowy i skutecznie uszczelnić swój dom, zanim nadejdą prawdziwe mrozy.

Włóż kartkę papieru między okno a ramę. Pożegnasz problem nieszczelnych okien na zimę

Chłodne noce i zbliżająca się zima sprawia, że wielu Polaków przygotowuje swoje domy na niższe temperatury. Sposobów na zapewnienie ciepła w mieszkaniu zimą i to bez znaczącego wzrostu opłat, jednak kluczową kwestią w utrzymaniu optymalnej temperatury w chłodne dni jest zadbanie o szczelność okien. To przez nieszczelne okna ucieka dużo ciepła, przez co grzejnik z termostatem musi pobierać więcej energii, aby utrzymać w mieszkaniu odpowiednią temperaturę. W efekcie rachunki za ogrzewanie drastycznie wzrastają. Dlatego tak ważne jest odpowiednie wyregulowanie okien na zimę. Oczywiście w pierwszej kolejności warto sprawdzić ich szczelność, bo może problem w Twoim domu wcale nie istnieje. Dlatego jeśli chcesz mieć pewność włóż między ościeżnicę a skrzydło kartkę papieru i zamknąć okno. Następnie lekko pociągnij za kartkę. W sytuacji, gdy wydostanie się ze szczeliny, będzie to oznaczało, że masz nieszczelne okna. Teraz możesz wezwać eksperta od okien, który je wyreguluje.

Jak sprawdzić szczelność okien przed zimą?

Najłatwiejszym sposobem, aby sprawdzić szczelność plastikowych okien, jest obserwacja znajdujących się przy nich firan lub zasłon. Jeśli mimo zamkniętych okien te lekko się poruszają, to znak, że wymagają regulacji. W ocenie stanu okien przed nadejściem zimy pomocne będą również obserwacje poszczególnych elementów. Otwórz okno i dokładnie obejrzyj uszczelki wokół ramy. Czy są sparciałe, popękane, zgniecione, brudne lub brakuje ich fragmentów? Otóż uszkodzone uszczelki to częsta przyczyna nieszczelności.

Utrzymaj ciepło w domu. Regulacja okien plastikowych na zimę

Zanim zabierzesz się do wyregulowania okien plastikowych i ustawienia ich na tryb zimowy, to w pierwszej kolejności otwórz skrzydło i usuń osłonkę zawiasu. Tam zobaczysz śrubę regulacyjną, którą musisz dokręcić za pomocą klucza imbusowego. Dokręcając śrubę w prawo, można podnieść skrzydło, natomiast w lewo - obniżyć. Idealnie wyregulowane okno powinno się bez problemu zamykać i otwierać, a także uchylać. Drugim krokiem, który należy wykonać podczas regulacji okien z PCV, jest zmiana ich trybu na zimowy, czyli zapewnienie lepszego docisku skrzydła do ościeżnicy. W tym celu otwórz okno i znajdź na okuciu metalowe rolki ryglujące, które znajdują się na górze, pośrodku i w dolnej części okucia. Chcąc zadbać o wyregulowanie okna PCV na zimę, należy przekręcić go w kierunku do wnętrza pomieszczenia o około 90 stopni.

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