"Darmowy" kaloryfer, o którym zapomina każdy. Ogrzeje pomieszczenie jeszcze przed sezonem grzewczym. Będzie nawet o 5 st. Celsjusza cieplej

Gdy grzejniki pozostają zimne, a sezon grzewczy opóźnia się, istnieje zaskakująco proste rozwiązanie, by natychmiast poczuć ciepło w swoim mieszkaniu.

Odkryj, jak Twoje kuchenne urządzenie, piekarnik, może skutecznie podnieść temperaturę w domu nawet o 5°C, stając się nieoczekiwanym źródłem ciepła.

Sprawdź, jak wykorzystać ten sprytny trik, by zaoszczędzić na rachunkach i cieszyć się komfortem bez czekania na włączenie ogrzewania.

Jak ogrzać mieszkanie przed sezonem grzewczym Zrób to, a zaoszczędzisz na rachunkach

Sezon grzewczy w Polsce nie ma określony czas ram czasowych. Wynika on przede wszystkim z sytuacji pogodowej w kraju. Najczęściej zarządcy budynków mieszkalnych decydują się na włączenie ogrzewania, gdy temperatury w ciągu dnia spadają poniżej 15 st. Celsjusza przez dłuższy czas. Nie jest to jednak sztywny wymóg określony w przepisach. W październiku 2026 już niektóre spółdzielnie oraz wspólny mieszkaniowe zdecydowały się na delikatne ogrzewanie w nocy. Jeżeli jednak w Twoim mieszkaniu grzejniki nadal pozostają zimne, a ty zastanawiasz się, jak się ogrzać, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Jest jedno urządzenie, które niejako może pomóc podnieść temperaturę w domu.

Tym urządzeniem jest piekarnik. Wiele osób zapomina, że piekarnik może realnie wpływać na temperaturę w kuchni, a nawet w całym mieszkaniu w przypadku małego metrażu. Specjaliści wskazują, że nagrzany piekarnik może podnieść temperaturę wokół nawet o 5 st. Celsjusza. Latem, w czasie upałów, oznacza to, że lepiej zrezygnować z tego rodzaju przygotowywania żywności. Piekarnik może bowiem nagrzewać i tak już rozgrzane mieszkanie. Inna sytuacja jest jesienią i zimą. Po pierwsze o tej porze chętnie sięgamy po pieczone mięsa czy domowe ciasta. W ten sposób mimowolnie wykorzystujemy nagrzewania się piekarnika. Aby skorzystać z funkcji grzania wystarczy po skończonym pieczeniu otworzyć drzwi piekarnika. Nigdy nie pozostawiaj otwartego piekarnika bez nadzoru, zwłaszcza w domach z dziećmi czy zwierzętami. W ten sposób gorące powietrze wymiesza się z powietrzem w pomieszczeniu i szybo zrobi się w nim cieplej. Oczywiście nie rekomendujemy cyklicznego nagrzewania piekarnika tylko po to, by ogrzać mieszkania (byłoby to bardzo drogie), ale jako efekt uboczny podczas gotowania sposób ten sprawdza się wyśmienicie.

Oprócz sprytnego wykorzystania ciepła z piekarnika, istnieje wiele innych prostych i niskokosztowych sposobów na podniesienie komfortu cieplnego w domu przed włączeniem centralnego ogrzewania. Pamiętaj o zasłanianiu okien grubymi zasłonami lub roletami na noc, aby zatrzymać ciepło wewnątrz. W ciągu dnia natomiast wpuszczaj jak najwięcej słońca, które naturalnie ogrzeje pomieszczenia. Uszczelnienie nieszczelnych okien i drzwi za pomocą specjalnych taśm czy uszczelek to również efektywny sposób na zminimalizowanie ucieczki ciepła i zapobieganie przeciągom.

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