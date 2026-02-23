Rano wstaw do miski i postaw na parapecie, a domownikom od razu zrobi się lepiej. W jedną noc usunie wilgoć z okien i rozprowadzi zapach lasu po pokojach

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-02-23 16:01

Odwilż w pogodzie oznacza topniejący śnieg oraz intensywne opady deszczu. Taka pogoda może mieć przełożenie na jakość powietrza w domach. Może pojawić się wysoka wilgotność powietrza, która negatywnie wpływa na nasze samopoczucie. Weź miskę, wrzuć tam to i postaw na parapecie nad rozgrzanym grzejnikiem. Już w jedną noc pozbędziesz się wilgoci.

Wilgoć na oknach

Autor: Hdesert/ Shutterstock Wilgoć na oknach
  • Optymalna wilgotność powietrza w pomieszczeniach powinna mieścić się w przedziale 40-60%, by uniknąć problemów zdrowotnych i zniszczeń.
  • Zbyt wysoka wilgotność sprzyja alergiom, pleśni i grzybom, a jej oznaką są zaparowane okna i skroplona woda na ścianach.
  • Prosty domowy sposób z sodą oczyszczoną, ryżem i olejkiem sosnowym pomoże skutecznie usunąć nadmiar wilgoci.
  • Chcesz dowiedzieć się, jak łatwo i szybko poprawić jakość powietrza w Twoim domu? Sprawdź, co postawić na parapecie!

Pogoda ma wpływ na powietrze w pomieszczeniach. Podczas wysokich mrozów często powietrze robi się suche i drażniące. W czasie intensywnych opadów z kolei wzrasta wilgotność. Eksperci wskazują, że najbliższe za suche, ani za wilgotne powietrze nie są zdrowe. Suche powietrze podrażnia drogi oddechowe i błony śluzowe oraz negatywnie wpływa na kwiaty doniczkowe. Z kolei zbyt wysoka wilgotność powietrza sprzyja chorobami I rozwojowi alergii, a także zwiększa ryzyka pojawienia się wykwitów pleśni oraz grzybów. Specjaliści wskazują, że optymalna wilgotność powietrza powinna mieścić się w przedziale 40-60 proc.

Włóż to do miski i postaw na parapecie nad grzejnikiem. W 1 noc usunie wilgoć z okien

Walka z suchym powietrzem jest łatwiejsza. Wystarczy kupić nawilżacz lub regularne rozwieszać mokre tkaniny. Zwalczanie wysokiej wilgotności wymaga nieco więcej zaangażowania. Na szczęście istnieją domowe sposoby, które szybko i skutecznie zmniejszają poziom wilgoci.

Nie jesteś pewna, czy powietrze w Two9m domu jest zbyt wilgotne? Bardzo łatwo to sprawdzić. Jeżeli w deszczowe dni szyby w oknach regularnie są zaparowane i mokre to znak, że pojawia się wilgoć. Wysoka wilgotność to nie tylko woda na oknach. Pomieszczeniem, które najbardziej narażone jest na wilgoć jest łazienka. Jeżeli po kąpieli na ścianach i podłogach osadzają się kropelki wody to poziom wilgoci może być zbyt wysoki.

Kluczem do zmniejszenia wilgoci w mieszkaniu jest cyrkulacja powietrza. Tylko regularne wietrzenie przyniesie długofalowo rozwiązanie. Pomóc mogą także domowe pochłaniacze wilgoci. W naturalny sposób absorbują one wodę . Do miśki nasyp kilka łyżek sody oczyszczonej, kilka łyżek nieugotowanego ryżu i dodaj 15 kropli olejku sosnowego. Wszystko wymieszaj i postaw na parapecie nad grzejnikiem. Soda oczyszczona i ryż to świetne środki absorbujące wodę. Pochłaniają one nadmiar wilgoci i osuszają powietrze. W przypadku bardzo wysokiej wilgotności należy rozstawić kilka misek z sodą i ryżem i regularne je wymieniać.

Dodatek zapachowy w postaci olejku sosnowego sprawi, że w całym pomieszczeniu będzie unosił się relaksujący zapach lasu. Ciepło nagrzanego grzejnika aktywuje i rozniesie zapach.

