Rano wstaw do miski i postaw na parapecie, a domownikom od razu zrobi się lepiej. W jedną noc usunie wilgoć z okien i rozprowadzi zapach lasu po pokojach

Optymalna wilgotność powietrza w pomieszczeniach powinna mieścić się w przedziale 40-60%, by uniknąć problemów zdrowotnych i zniszczeń.

Zbyt wysoka wilgotność sprzyja alergiom, pleśni i grzybom, a jej oznaką są zaparowane okna i skroplona woda na ścianach.

Prosty domowy sposób z sodą oczyszczoną, ryżem i olejkiem sosnowym pomoże skutecznie usunąć nadmiar wilgoci.

Chcesz dowiedzieć się, jak łatwo i szybko poprawić jakość powietrza w Twoim domu? Sprawdź, co postawić na parapecie!

Pogoda ma wpływ na powietrze w pomieszczeniach. Podczas wysokich mrozów często powietrze robi się suche i drażniące. W czasie intensywnych opadów z kolei wzrasta wilgotność. Eksperci wskazują, że najbliższe za suche, ani za wilgotne powietrze nie są zdrowe. Suche powietrze podrażnia drogi oddechowe i błony śluzowe oraz negatywnie wpływa na kwiaty doniczkowe. Z kolei zbyt wysoka wilgotność powietrza sprzyja chorobami I rozwojowi alergii, a także zwiększa ryzyka pojawienia się wykwitów pleśni oraz grzybów. Specjaliści wskazują, że optymalna wilgotność powietrza powinna mieścić się w przedziale 40-60 proc.

Włóż to do miski i postaw na parapecie nad grzejnikiem. W 1 noc usunie wilgoć z okien

Walka z suchym powietrzem jest łatwiejsza. Wystarczy kupić nawilżacz lub regularne rozwieszać mokre tkaniny. Zwalczanie wysokiej wilgotności wymaga nieco więcej zaangażowania. Na szczęście istnieją domowe sposoby, które szybko i skutecznie zmniejszają poziom wilgoci.

Nie jesteś pewna, czy powietrze w Two9m domu jest zbyt wilgotne? Bardzo łatwo to sprawdzić. Jeżeli w deszczowe dni szyby w oknach regularnie są zaparowane i mokre to znak, że pojawia się wilgoć. Wysoka wilgotność to nie tylko woda na oknach. Pomieszczeniem, które najbardziej narażone jest na wilgoć jest łazienka. Jeżeli po kąpieli na ścianach i podłogach osadzają się kropelki wody to poziom wilgoci może być zbyt wysoki.

Kluczem do zmniejszenia wilgoci w mieszkaniu jest cyrkulacja powietrza. Tylko regularne wietrzenie przyniesie długofalowo rozwiązanie. Pomóc mogą także domowe pochłaniacze wilgoci. W naturalny sposób absorbują one wodę . Do miśki nasyp kilka łyżek sody oczyszczonej, kilka łyżek nieugotowanego ryżu i dodaj 15 kropli olejku sosnowego. Wszystko wymieszaj i postaw na parapecie nad grzejnikiem. Soda oczyszczona i ryż to świetne środki absorbujące wodę. Pochłaniają one nadmiar wilgoci i osuszają powietrze. W przypadku bardzo wysokiej wilgotności należy rozstawić kilka misek z sodą i ryżem i regularne je wymieniać.

Dodatek zapachowy w postaci olejku sosnowego sprawi, że w całym pomieszczeniu będzie unosił się relaksujący zapach lasu. Ciepło nagrzanego grzejnika aktywuje i rozniesie zapach.