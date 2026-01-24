Sąsiedzi wieszają na oknach, a ty nie wiesz, co to takiego. To nowa metoda, aby domownikom zrobiło się lepiej. Może usunąć problem już w jedną noc

Zbyt wysoka wilgotność w domu może prowadzić do problemów zdrowotnych i sprzyjać rozwojowi pleśni.

Szczególnie narażone na wilgoć są łazienki bez okien oraz okna, na których skrapla się woda.

Istnieje prosty, domowy sposób z użyciem sody oczyszczonej i kawy, który pomoże w walce z nadmierną wilgocią.

Dowiedz się, jak skutecznie wykorzystać ten trik i kiedy należy wezwać specjalistów!

Idealne powietrze w pomieszczeniach nie powinno być ani za suche, ani zbyt wilgotne. Eksperci wskazują, że najzdrowszy poziom wilgoci w domu to około 40-60 proc. Za duża wilgotność powietrza może powodować problemy z oddychaniem i nasilać objawy astmy. Sprzyja ona również powstawaniu pleśni oraz grzybów na ścianie. Problem wilgoci w pomieszczeniach pojawia się najczęściej jesienią i zimą, gdy w pogodzie dominuje deszcz oraz śnieg.

Wilgoć w mieszkaniu pojawia się najczęściej w dwóch miejscach. Pierwszy z nich to łazienka. To pomieszczenie z najsłabszą wentylacją i dużą wilgotnością. Jeżeli Twoja łazienka nie ma okna to pamiętaj, aby po każdej kąpieli otwierać drzwi i ją wietrzyć. Drugim miejscem w mieszkaniu, gdzie zbiera się woda są okna. Często po nocy można zaobserwować, że "szyby parują" i skraplają się na nich krople wody. To znak, że wilgoć może być wysoka.

Sąsiedzi rozmieszają to na oknach, a ty nie wiesz, co to. Domowy sposób na wilgoć

Podstawą przeciwdziałania wilgoci jest cyrkulacja powietrza. Nawet zimą nie zapominaj o regularnym wietrzeniu pokoi. Najlepiej robić to dwa razy dziennie - rano i wieczorem. Nie zapominaj również o wietrzeniu kuchni. Obróbka cieplna żywności w postaci kuchenki oraz piekarnika może również wpływać na jakość powietrza. Dodatkowo kumuluje ona zapachy, które dobrze jest wywietrzyć.

Z nadmiarem wilgoci w mieszkaniu mogą poradzić sobie również naturalne osuszacze. To tani sposób, aby szybko zniwelować wilgoć domowymi metodami. Sposobów na takie osuszanie powietrza jest kilka ale w ostatnim czasie największą popularnością cieszą się bawełniane woreczki wieszane na żabkach od karnisza. Do takiego woreczka nasyp kilka łyżek sody oczyszczonej. Opcjonalnie możesz dodać także 2/3 łyżki świeżej, zmielone kawy. Ważne, aby woreczek był bawełniany albo lniany, a nie ze sztucznego materiału. Wstążka zawiąż go na końca i powieś na oknach. Wieszają po jednym woreczku na każdym oknie. Soda oczyszczona oraz kawa to naturalne sposoby zmniejszania wilgoci. Absorbują i wchłaniają wodę. Ważne, aby regularnie wymieniać zawartość woreczków na świeżą. Możesz również włożyć tam kilka gałązek liści laurowych i szałwii. Opcjonalnie można również skrócić woreczek kilkunastoma kroplami olejku lawendowego. Wtedy prócz zmniejszania poziomu wilgoci sprawisz, że w całym mieszkaniu będzie unosić się przyjemny, relaksujący zapach.

Co w przypadku, gdy wilgoci jest dużo i pojawiła się pleśń?

W takim przypadku najlepiej jest wezwać specjalistów. Możesz również wynająć profesjonalne maszyny osuszające. Ceny takich usług są bardzo zróżnicowane ale zazwyczaj zaczynają się one od 1000 zł. Jeszcze droższe jest osuszanie podposadzkowe, gdzie koszty sięgają nawet kilku tysięcy zł.

Jeżeli zauważyłeś na ścianach pleśń i grzyby to natychmiast działaj. Z niewielką ilością zarodników poradzą sobie płyny odkażające, a nawet zwykły ocet. Na większe wykwity potrzeba jest pomoc specjalisty.