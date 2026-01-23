Postaw na parapecie, w odwilż nie zaparuje Twoich okien. Pozbędziesz się wilgoci zanim zdążysz powiedzieć "woda". Sposób na wilgoć w mieszkaniu

Zbyt duża wilgotność powietrza w mieszkaniu, szczególnie jesienią i zimą, objawia się zaparowanymi szybami i może negatywnie wpływać na zdrowie.

Domowe sposoby na wilgoć, takie jak soda oczyszczona lub nieugotowany ryż, skutecznie absorbują nadmiar wody z powietrza.

Umieszczenie miseczek z sodą lub ryżem (ewentualnie z kawą) na parapecie lub zawieszenie w woreczkach na karniszach pomoże pozbyć się problemu.

Chcesz dowiedzieć się, jak prosto i tanio rozwiązać problem zaparowanych okien? Sprawdź te sprawdzone triki!

Jak się pozbyć wilgoci z okien?

Wilgoć w mieszkaniu to dość powszechny problem. Najczęściej pojawia się jesienią i zimą, gdy na zewnątrz pada deszcz lub przychodzi odwilż. Zbyt wysoka wilgotność powietrza w pomieszczeniach nie jest zdrowa. Lekarze wskazują, że może ona przyczyniać się do zwiększonych problemów z oddychaniem u astmatyków, osłabienia odporności, a także do nasilania się bóli reumatyczno-stawowych. Duża wilgotność powietrza to również wyższe ryzyko pojawienia się pleśni oraz namnażania zarodników grzybów. Eksperci wskazują, że wskazana wilgotność powietrza mieści się w zakresie od 40 do 60 proc. Poniżej mamy za suche powietrze, a powyżej zbyt wilgotne.

Postaw to na parapecie, a problem zaparowanych szyb zniknie

Jeżeli wilgoć w Twoim domu pojawia się wraz ze zmianami pogodowymi to najczęściej objawia się ona zaparowanymi szybami w oknach. To właśnie tam zbierają się cząsteczki wody, które nie mogą odparować. W takiej sytuacji warto przetestować domowe sposoby na pozbycie się wilgoci. Są one tanie, proste w przygotowaniu, a często zupełnie wystarczające. Aby domowy osuszacz powietrza zadział należy go umieścić blisko okien - najlepiej na parapecie lub zawiesić na karniszach.

W kuchni masz dwa składniki, które świetnie sprawdzą się jako domowe osuszacze. Pierwszy z nich do soda oczyszczona, która szybko i skutecznie absorbuje nadmiar wody. Drugim składnikiem jest nieugotowany ryż. Wchłania on wilgoć nieco wolniej, ale działa równie skutecznie. Do niewielkiej miski wsyp 6/7 łyżek sody oczyszczone lub ryżu. Możesz dodać również zmieloną, nieparzoną kawę. Świeża kawa także ma właściwości absorbujące wodę, a dodatkowo sprawia, że w całym pomieszczeniu unosi się piękny, kawowy zapach. Tak przygotowane miski rozstaw na parapetach. Już po jednej nocy odczujesz różnicę. Jeżeli chcesz powiesić osuszacze na karniszach to zamiast wsypywania sody lub ryżu do miski nasyp je do bawełnianego woreczka, zwiąż wstążką i powieś na żabkach.