Rozsyp na parapecie wieczorem. Problem wilgoci na oknach zniknie, a rano będą całkowicie suche. Sposób na wilgoć na oknach

Brak wietrzenia jesienią i zimą prowadzi do gromadzenia się wilgoci, która objawia się parowaniem szyb i może powodować pleśń.

Prosty trik skutecznie wchłonie wilgoć, pozostawiając okna suche.

Poznaj inne domowe sposoby na parujące okna, w tym naturalne pochłaniacze wilgoci i rośliny, które pomogą utrzymać suchość w Twoim domu!

Rozsyp na parapecie wieczorem. Problem wilgoci na oknach zniknie

Jesienią dni i noce są chłodniejsze przez co rzadziej otwieramy okna i wietrzymy pomieszczenia. Niestety szybko może okazać się, że jest to poważny błąd. Brak wentylacji w mieszkaniu sprawi, że pojawi się w nim wilgoć, którą w pierwszej kolejności będzie można zaobserwować na szybach. Zaczną one parować, a wilgoć na oknach może nawet spowodować powstawanie grzyba i pleśni na gumowych uszczelkach. A to już może mieć negatywny wpływ na zdrowie wszystkich domowników. Jak zatem pozbyć się wilgoci na oknach i zapobiec ich parowaniu? Tu pomocny może być trik z żwirkiem dla kota. Otóż ma on silne właściwości absorbujące wilgoć. Dlatego rozsyp go na parapecie wieczorem, tuż przed położeniem się do łóżka. Rano Twoje okna będą suchutkie i problem wilgoci na oknach zniknie.

Domowe sposoby na wilgoć na oknach

Oprócz żwirku równie skutecznym sposobem na wilgoć na oknach jest ryż lub sól gruboziarnista. Jeśli nie chcesz ich rozsypywać bezpośrednio na parapet, to przygotuj taki domowy pochłaniacz wilgoci. Postaw na parapecie miseczkę wypełnioną solą kuchenną lub ryżem. Te produkty działają niczym pochłaniacz wilgoci, dzięki czemu szyby nie będą więcej parować. Najlepiej jest miseczkę ustawić wieczorem, tuż przed położeniem się do łóżka, gdyż to właśnie wtedy okna są najbardziej podatne na zaparowanie, a dzięki temu będą suche.

Co zrobić, aby szyby w oknach nie parowały po nocy?

Zaparowane szyby to problem, który pojawia się w wielu mieszkaniach, dlatego nie wolno zapominać o wietrzeniu domu. Wystarczy lekko uchylić okno na kilka minut. Warto także korzystać z funkcji mikrouchyłu, w którą wyposażonych jest obecnie większość okien. Jeśli chcesz skutecznie walczyć zaparowanymi oknami, to postaw na parapetach w swoim domu rośliny doniczkowe, które dobrze pochłaniają wilgoć. Zalicza się do nich między innymi:

skrzydłokwiat,

sansewieria,

chamedora,

zielistka.