Wsyp 3 składniki do wazonika i postaw w toalecie. Perfumowany zapach rozniesie się po każdym kącie i usunie brzydką woń. Zapach do toalety

Nieprzyjemne zapachy w toalecie to częsty problem, z którym walczymy za pomocą sklepowych odświeżaczy.

Istnieje prosty, domowy sposób na stworzenie własnego, naturalnego odświeżacza powietrza.

Wystarczy wsypać do wazonika sól, sodę oczyszczoną i suszoną lawendę, a zapach wypełni całe pomieszczenie.

Sprawdź, jak łatwo przygotować ten ekologiczny odświeżacz i ciesz się świeżością nawet przez dwa tygodnie!

Wsyp 3 składniki do wazonika i postaw w toalecie. Perfumowany zapach rozniesie się po każdym kącie

Toaleta to niezaprzeczalnie miejsce w domu, gdzie najczęściej pojawiają się brzydkie zapachy. Wiele z nas w walce z nieprzyjemnymi aromatami stawia w niej odświeżacze powietrza. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z faktu, że zamiast kupować gotowy zapach do toalety, można przygotować go samodzielnie. Taki naturalny zapach do toalet ma wiele zalet, a jedną z nich jest to, że możesz sama skomponować swój ulubiony aromat, który szybko rozniesie się po tym małym pomieszczeniu i zneutralizuje niepożądaną woń. Co więcej dzięki naturalnym składnikom będzie utrzymywać się powietrzu nawet przez 2 tygodnie. Jak zatem zrobić ten domowy zapach? Wsyp do niewielkiego wazonika lub słoiczka trzy składniki: sól, sodę oczyszczoną i suszoną lawendę. Warto wzmocnić zapach olejkiem eterycznym, na przykład lawendowym lub pomarańczowym dla świeżego efektu. Tak przygotowany odświeżacz podstaw w swojej toalecie, a zapach niemal od razu rozniesie się po każdym jej kącie i zneutralizuje nieprzyjemne aromaty.

Brzydki zapach w toalecie. Jak się go pozbyć?

Oczywiście kluczowe w walce z nieładnym zapachem w naszej toalecie jest ustalenie i wyeliminowanie bezpośredniej jego przyczyny. Wpływa na to wiele czynników. Przede wszystkim są to sprawy związane z czystością. Brzydkie zapachy mogą pojawić się w wyniku nagromadzenia się bakterii oraz drobnoustrojów. Wilgoć w toalecie może również sprzyjać rozwojowi grzybów i pleśni, które także wydzielają brzydkie zapachy. Na koniec warto sprawdzić wentylację oraz, czy powietrze w toalecie na odpowiedni przepływ. Sposobów na pozbycie się brzydkich zapachów z toalety jest kilka. Z pewnością należy tu dbać o higieniczną czystość muszli klozetowej. Warto ją regularnie i starannie czyścić co 3 dni. Na koniec należy wsypać do środka opakowanie sody oczyszczonej, która znakomicie neutralizuje brzydkie zapachy. Jeśli w toalecie jest widoczny kamień, to usuń go octem.

7