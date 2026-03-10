Zapuść tylko 10 kropli do ciepłej wody i namocz pożółkłe firany. Wybieli je i usunie utrwalony brud. Pranie pożółkłych firanek

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-03-10 11:16

Pożółkłe firany to dosyć częsty widok w domu. Na szczęście można je skutecznie wybielić i usunąć z nich wszelkie przebarwienia i mocno zalegający brud namaczając je w domowym płynie. Zapuść do ciepłej wody dosłownie dziesięć kropli tego środka, a zadziała na taninę niczym wybielacz. Z pralki wyjmiesz czyste, śnieżnobiałe i pachnące świeżością firanki.

Autor: Toxxiiccat/ Shutterstock
  • Przedświąteczne porządki często ujawniają problem pożółkłych firan, na których osadza się brud i smog.
  • Zwykłe pranie w pralce często nie wystarcza, aby przywrócić im biel i świeżość.
  • Poznaj babciny sposób na wybielenie firan, wykorzystując składniki, które masz w domu.
  • Odkryj sprawdzoną metodę na pozbycie się uporczywych zabrudzeń i ciesz się śnieżnobiałymi firanami!

Namocz w tym pożółkłe firany, a wybieli je i usunie utrwalony brud

Zbliżają się święta wielkanocne, a to dla wielu Polaków i Polek oznacza jedno - najwyższy czas na porządki w domu. Najczęściej zaczynamy je od mycia okien i ram okiennych, a co za tym idzie i prania firan oraz zasłon. I tu zaczynają się problemy, gdyż może się okazać, że przez ostatnie kilka zimowych miesięcy nasze białe niegdyś firany już nie wyglądają jak wcześniej. Winowajcą jest kurz, brud, a nawet smog, które osadzają się na tkaninie i powodują jej żółknięcie oraz utratę świeżości. Niestety wiele pań domu doskonale zna ten problem, kiedy ich firany żółkną i wówczas zwykłe pranie w pralce nie przynosi oczekiwanego efektu. W takiej sytuacji ostatnią deską ratunku w walce z pożółkłymi firanami będzie namoczenie ich w wybielającej mieszance. Wypełnij większą miskę lub wannę ciepłą wodą, wlej około 10 kropli płynu do naczyń, wsyp 4 łyżki sody oczyszczonej i 1 łyżkę kwasku cytrynowego. Kiedy te składniki się rozpuszczą, to zanurz w nich brudne firanki i pozostaw je na 30 minut. W ten sposób pozbędziemy się pierwszej warstwy zabrudzeń, tłuszczu i kurzu. Płyn do naczyń rozpuści tłuste plamy, natomiast soda wybieli materiał i usunie z niej zabrudzenia. Po takim namaczaniu można prać firanki w pralce.

Pranie firanek w pralce. Temperatura, program

Firanki powinno się prać w pralce w temperaturze nie wyższej niż 30 stopni Celsjusza. Przestrzegając tej zasady zapobiegniesz ich zniszczeniu, a na pewno dokładnie je upierzesz. Ważne jest także ustawienie możliwie najniższych obrotów, aby nie zniekształcić materiału i go nie pozaciągać. W wielu pralkach można znaleźć program do prania delikatnego i ręcznego - taki będzie zdecydowanie najlepszym wyborem podczas prania firanek w pralce.

W czym prać firanki, aby nie szarzały?

Podczas prania firanek korzystajmy z detergentów, które są do tego przeznaczone. Kupimy je w każdej drogerii, a są naprawdę skuteczne w zwalczaniu zżółknięć na białych firankach, a do tego ułatwiają ich prasowanie. Natomiast, gdy nie mamy w domu proszku do prania firanek, możemy wykorzystać środki, znane naszym babciom. Do proszku do prania najlepiej dodać sody oczyszczonej. Do dozownika wsypujemy proszek do prania z dodatkiem sody oczyszczonej lub proszku do pieczenia. Ustawiamy co najmniej 2-krotne płukanie.

