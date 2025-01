Wsyp do buteleczki i postaw w toalecie, a piękny zapach rozpyli się w kilka sekund. Zneutralizuje brzydkie zapachy. Naturalny zapach do toalety

Turecki sprzedawca bawełny wskazał, co dodawać do prania ręczników. Już 3 łyżki sprawią, że ręczniki będą mięciutkie jak baranki. Bez sody i octu. Pranie ręczników

Wsyp do buteleczki i postaw w toalecie, a piękny zapach rozpyli się w kilka sekund

Chcesz, aby w Twojej toalecie pięknie pachniało? Chyba każdy z nas przyzna, że toaleta to pomieszczenie, w którym najczęściej pojawiają się brzydkie zapachy. Wiele z nas w tym celu stawia na półce odświeżacze powietrza. Jednak, zamiast kupować gotowy zapach do toalety w drogerii, przygotuj go samodzielnie. Taki naturalny zapach do toalety ma wiele zalet, a jedną z nich jest to, że możesz sama wybrać swój ulubiony aromat, który szybko rozniesie się po pomieszczeniu. Co więcej, domowy odświeżacz, który rozpylisz w toalecie, w kilka sekund zneutralizuje wszelkie brzydkie zapachy, a ten nasz ulubiony rozniesie się po całym pomieszczeniu. Jak przygotować naturalny zapach do toalety?

Naturalny zapach do toalety. Jak go zrobić?

Do zrobienia naturalnego zapachu do toalety, który szybko upora się z brzydką wonią potrzebujesz butelki z atomizerem, jednej szklanki wody, łyżki sody oczyszczonej i ulubionego olejku eterycznego. Do buteleczki wlej wodę, dodaj sodę i 10 kropli olejku. Składniki dokładnie wymieszaj potrząsając butelką i zakręć ją. Tak przygotowany odświeżacz postaw w toalecie, a w razie potrzeby rozpyl go w pomieszczeniu. Soda oczyszczona ma znakomite właściwości neutralizujące zapachy, dzięki czemu w toalecie będzie unosić się jedynie nasz ulubiony zapach.

Jak pozbyć się brzydkiego zapachu z toalety?

Jest wiele przyczyn brzydkiego zapachu w toalecie. Choćby wilgoć w toalecie może sprzyjać rozwojowi grzybów i pleśni, które wydzielają brzydkie zapachy. Warto również sprawdzić wentylację w tym małym pomieszczeniu. Kolejną przyczyną nieprzyjemnego zapachu w toalecie jest brudna muszla. Sposobów na pozbycie się brzydkich zapachów z toalety jest kilka. Warto ją starannie czyścić co 3 dni. Na koniec należy wsypać do środka opakowanie sody oczyszczonej, która znakomicie neutralizuje brzydkie zapachy. Jeśli w toalecie jest widoczny kamień, to usuń go octem.