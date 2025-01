Tych perfum używała Anna Jantar. Nadal są dostępne i kosztują jedynie 25 zł!. Subtelny zapach, który otula niczym męskie ramiona, Połączenie róży i jaśminu tworzy paletę zmysłowości

Perfumy Anny Jantar. Jak pachniała legendarna artystka?

Perfumy dodają pewności siebie i piękna. Coco Chanel mówiła, że "„zapach kobiety powinien podążać za nią, jak cień, i przypominać o niej w jej nieobecności”. „Nie ma elegancji bez perfum. Są niewidzialnym, niezapomnianym i niedoścignionym dodatkiem". Piękne zapachy kojarzą się właśnie z elegancją oraz luksusem. Wiele kobiet zastanawia się, jak pachną gwiazdy. Często okazuje się, że sięgają one po klasyczne i ogólnodostępne kompozycje zapachowe. Tragicznie zmarła legendarna artystka Anna Jantar lubiła kobiece i romantyczne zapachy. Jedną z jej ulubionych propozycji były perfumy Revlon Charlie Blue Eau Fraiche. To klasyczna woda toaletowa dla kobiet. Wielu jej użytkowników podkreśla, że jest to bardzo retro zapach, który kojarzy się z latami 80-tymi.

Gdzie kupić perfumy Anny Jantar? Kosztują tylko 25 zł

Revlon Charlie Blue Eau Fraiche jest nadal dostępny i kosztuje zaledwie 25 zł za flakon. Ulubione perfumy Anny Jantar można kupić w wielu drogeriach. Są one dostępne w sklepie Notino, w Kauflandzie oraz w oficjalnym sklepie producenta. Revlon Charlie Blue Eau Fraiche otula zmysły i przywodzi na myśl dobre wspomnienia. To typowy, bardzo kobiecy i romantyczny zapach. Łączy w sobie zmysłową delikatność oraz siłę kobiecego charakteru. Podkreśla charyzmę i dodaje pewności siebie. W nutach bazy wyczuwalne są mocne aromaty drzewa sandałowego oraz piżma. Kompozycja w nutach serca staje się bardziej romantyczna dzięki eleganckiej róży oraz jaśminowi. Nuty głowy to ziemisty akcent w postaci mchu oraz geranium. Revlon Charlie Blue Eau Fraiche jest idealny dla kobiet, które cenią sobie klasykę. Ten zapach ma ogon i będzie unosić się za Tobą, gdziekolwiek pójdziesz.

i Autor: materiały prasowe Revlon Charlie Blue Eau Fraiche