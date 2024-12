To będą najmodniejsze perfumy na ten sezon! Zapytaliśmy się ekspertki, jak będą pachnieć Polacy. To nam powiedziała

Ludzie od tysięcy lat lubią otaczać się pięknymi zapachami. Już od czasów starożytności towarzyszyły nam wszelkiego rodzaju olejki eteryczne, które wcierano w skórę. Pięknie zapachy kojarzyły się z luksusem i wysokim stanem społecznym. Zmysł węchu najlepiej pobudza wspomnienia i sprawia, że czujemy się lepiej.

Iza Pawińska, Training Manager Fragrance w L’Oréal Luxe opowiedziała nam o świecie perfum oraz o trendach, jakie będą nam towarzyszyły w nadchodzącym sezonie.

Czy w świecie zapachów możemy mówić o trendach? Jeżeli tak, to czy są jakieś wiodące trendy zapachowe na ten sezon?

Oczywiście, w świecie zapachów możemy zaobserwować wyraźne trendy, które zmieniają się z sezonu na sezon. Pierwszym trendem mocno wyczuwalnym w naszej szerokości geograficznej jest wybieranie delikatniejszych kompozycji wiosną i latem, a bardziej intensywnych, cieplejszych jesienią i zimą. Oprócz tego zmieniają się oczywiście upodobania zapachów „mainstreamowych”.

Obecnie popularne są zapachy inspirowane naturą, takie jak nuty leśne i roślinne, które przyciągają uwagę swoją świeżością i autentycznością - z zapachów męskich Armani w ten trend doskonale wpisują się kompozycje jak np. Acqua di Giò Profondo. W Zapachach dla pań będą to kompozycje Si, Si Passione czy delikatniejsze wersje My Way.

W tym sezonie szczególnie modne są również kompozycje orientalne, łączące ciepłe przyprawy z nutami drzewnymi - męska linia Code zmysłowa, ciepła, otulająca. Dla kobiet My Way EDP Intense, Parfum czy Si Passione Intense.

Od kilku sezonów zdecydowanym królem trendów jest OUD. Dla osób szukających jego magicznej, nieco mrocznej intensywności polecam zanurzyć się w zapachach z linii Prive (ikoniczny Oud Royal, wyniosły i charyzmatyczny Myrrhe Impériale, czy dymny i głęboki Cuir Noir. Osoba ubrana w te zapachy z całą pewnością zostanie zauważona i zapamiętana).

Zapachy cytrusowe z domieszką egzotycznych owoców także zdobywają popularność, dodając energii i lekkości. Coraz częściej są też wybierane w sezonie zimowym jako olfaktoryczne przełamanie ponurej aury. Jestem przekonana, że nowy zapach Armani, który pojawi się na początku 2025 doskonale wpisze się w ten nurt, ale to na razie tajemnica.

Coraz wyraźniejszym i interesującym trendem jest personalizacja. Konsumenci bardziej świadomie wybierają zapachy unikalne, dostosowane do ich indywidualnych preferencji. W tym trendzie płeć przestaje mieć znaczenie. Jego odłamem jest też tworzenie własnych kompozycji z posiadanych zapachów, czyli tzw. layering. Nakładamy gotowe zapachy jeden na drugi tworząc własną, spersonalizowaną piramidę. Warto tutaj pamiętać o jednej zasadzie - pierwszym nakładanym zapachem powinien być ten tworzący nutę bazy - czyli „najcięższy”, wybrzmiewający na samym końcu.

W ostatnim czasie coraz większą popularność zdobywają zapachy unisex. Czy Polacy nie boją się tego typu, uniwersalnych zapachów?

Zapachy unisex rzeczywiście zdobywają coraz większą popularność także w Polsce, szczególnie wśród młodego, bardziej odważnego pokolenia. Wiele osób docenia ich uniwersalność i możliwość noszenia niezależnie od płci. Coraz chętniej eksperymentujemy z zapachami, szukając kompozycji, które najlepiej wyrażają ich osobowość. Wiele marek oferuje szeroki wybór zapachów unisex, co zwiększa dostępność i zainteresowanie tym trendem. Dzięki rosnącej otwartości na nowe doświadczenia, Polacy nie obawiają się próbowania bardziej niekonwencjonalnych, uniwersalnych perfum. Coraz częściej też w DNA niektórych marek ze świata Beauty wpisana jest maksyma, że płeć jest tylko etykietą, która możemy odrzucić, kiedy mamy taka potrzebę. Myślę, że jest to trend, który będzie zyskiwał coraz więcej zwolenników, również wśród dojrzałych konsumentów. W tym momencie wyraźnie widać, że znacznie częściej po zapachy z męskiej kategorii sięgają kobiety.

Co jest wyznacznikiem dobrych jakościowo perfum? Na co najlepiej zwracać uwagę?

Jakościowe perfumy charakteryzują się przede wszystkim trwałością. Klienci niezależnie od tego czy jest to woda toaletowa, czy perfumowana wręcz oczekują, że zapach będzie długo utrzymywał się na skórze. Ważnym aspektem jest także kompozycja zapachu – dobrze zbalansowane nuty głowy, serca i bazy świadczą o wysokiej jakości. Należy zwrócić uwagę na składniki perfum: naturalne esencje często wskazują na bardziej luksusowy produkt. Choć dążenie do zrównoważonego rozwoju również w branży Beauty prowadzi do coraz częstszego zastępowania składników naturalnych syntetycznymi. W zasadzie można śmiało powiedzieć, że wszystkie składniki odzwierzęce są w tej chwili zastępowane syntetycznymi lub roślinnymi odpowiednikami. Kolejnym wyznacznikiem jakości zapachu jest to, w jaki sposób rozwija się on na skórze oraz czy pozostaje spójny przez cały dzień. Tutaj oczywiście dodatkowym czynnikiem są kwestie indywidualnej chemii naszego ciała, która może zarówno pomóc jak i zaszkodzić zapachowi. Warto również wybierać zapachy sygnowane przez luksusowe marki i ze sprawdzonych źródeł. Na zapachach nie warto oszczędzać. Płacimy za trwałość, piękno i emocje, które zapach w nas wzbudza.

Czy są takie nuty zapachowe, które pasują jedynie na wieczorne wyjścia i takie, które sprawdzają się na co dzień?

Niektóre nuty zapachowe rzeczywiście są bardziej kojarzone z wieczorowymi okazjami. Są też takie przypisywane stosowaniu w ciągu dnia. Na wieczór często wybierane są intensywne, głębokie kompozycje, takie jak orientalne i drzewne nuty, które dodają pewności siebie, elegancji i zmysłowości. Z kolei zapachy na co dzień zazwyczaj charakteryzują się świeżością i lekkością, często w postaci cytrusowych, kwiatowych lub zielonych tonów, które są subtelniejsze i łatwiejsze do noszenia na co dzień. Warto również zauważyć, że niektóre zapachy unisex mogą być wszechstronne, co pozwala na ich noszenie zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorem. Ostatecznie, wybór zapachu powinien być również kwestią osobistych preferencji i stylu życia. Oczywiście istnieje również niepisany zapachowy savoir vivre, mówiący o tym, że w pewnych zawodach czy miejscach pracy (open space, czy zawody, gdzie ważne jest zbudowanie atmosfery spokoju, zaufania) w dobrym tonie jest stosowanie zapachów delikatniejszych, stymulujących i umilających pracę, a nie zawiesistych, ciężkich, które mogą czasem wzbudzać negatywne emocje.

Jakie uniwersalne zapachy proponuje Pani dla kobiet?

Mogę zaproponować kilka uniwersalnych, tzw. bezpiecznych zapachów z marki Armani Beauty. Si Passione będzie znakomitym wyborem zarówno na dzień, jak i na wieczór. Nuty owocowe połączone z kwiatowymi dodadzą energii i pewności siebie. Kolejnym uniwersalnym zapachem będzie My Way EDP i bardziej owocowa My Way Nectar – połączenie świeżości cytrusów z głębią kwiatów, idealna do noszenia na co dzień, a jednocześnie wystarczająco eleganckie na specjalne wyjścia. Te zapachy doskonale odzwierciedlają ducha nowoczesnej kobiety, łącząc w sobie równocześnie lekkość i intensywność. Dodatkowo, każdy z nich można łatwo łączyć z innymi, co daje możliwość stworzenia unikalnej aromatycznej kombinacji. Z linii Prive najbardziej uniwersalnymi zapachami dla kobiet, w mojej opinii będą: Rose d'Arabie, uwodząca pięknem kwiatu róży połączonego z przyprawami, zachwycając swoją głębią i luksusowym charakterem. Fleur d'Oranger – będzie bardziej cytrusową i świeżą kompozycją dla wielbicielek ponadczasowej elegancji.