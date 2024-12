Specjalistka od zapachów wskazała najpiękniejsze perfumy. Nikt nie przejdzie obok nich obojętnie. Tak pachnie pewność siebie i dobre maniery

Najpiękniejsze męskie zapachy na zimę od Giorgio Armani

5 kompozycji poleca Iza Pawińska, Training Manager Fragrance w L’Oréal Luxe

Giorgio Armani Aqua di Giò EDT

Klasyczny, orzeźwiający zapach, który mimo swojej świeżości, może być interesującym kontrastem dla zimowej aury. Jego cytrusowe i morskie nuty dodają energii w szare dni. Idealny na co dzień. Dla każdego, kto tęskni za słońcem i wodą – poleca Iza Pawińska, Training Manager Fragrance w L’Oréal Luxe.

Niezwykle świeża woda toaletowa Giorgio Armani Aqua di Giò, która jest jak powiew morskiej bryzy dopełniony kwiatowymi i owocowymi nutami, być może nie stanowi pierwszego skojarzenia z zapachem na zimę. Te jednak warto dobierać nie tylko na zasadzie podobieństw, ale również kontrastu, do czego przekonuje Iza Pawińska, Training Manager Fragrance w L’Oréal Luxe. Orzeźwiająca i dodająca energii kompozycji będzie doskonałym przełamaniem zimowej szarugi.

Nuty głowy: nuty morskie i bergamotka

Nuty serca: bergamotka, calone i jaśmin

Nuty bazy: drewno cedrowe, mech dębowy

Giorgio Armani Aqua di Giò EDP

Bardziej intensywna i trwalsza wersja EDT, z wyraźnymi nutami morskimi i drzewnymi. Dodaje elegancji i świeżości. Idealny na wieczorne wyjścia. Zapach dodający energii podczas krótkich zimowych dni – rekomenduje Iza Pawińska, Training Manager Fragrance w L’Oréal Luxe.

W rodzinie świeżych i wodnych zapachów Aqua di Giò jest wiele kompozycji, które sprawdzą się zimą. Jedną z nich jest klasyczna woda perfumowana. Aqua di Giò EDP to zapach inspirowany światłem, słońcem i wodą śródziemnomorskiej wyspy Pantelleria. Bijąca z niego letnia energia to doskonały dodatek do stylizacji w zimowe dni. Każda aplikacja pozwoli nie tylko przywołać myśli o wakacjach, ale przede wszystkim doda tak potrzebnej energii.

Nuty głowy: nuty morskie, mandarynka i bergamotka

Nuty serca: lawenda, szałwia i cedr

Nuty bazy: wetiwer i paczula

Giorgio Armani Aqua di Giò Profumo

Zapach łączący świeżość z ciepłem kadzidła i paczuli. Otulający, świeży i intensywny jednocześnie. Tworzy aurę tajemniczości i zmysłowości, idealną na długie, zimowe wieczory – opisuje Iza Pawińska, Training Manager Fragrance w L’Oréal Luxe.

Woda perfumowana Giorgio Armani Aqua di Giò Profumo to wyrafinowany męski zapach, który potrafi nie tylko przenieść na wybrzeże Morza Śródziemnego, ale również wpasować się w typowo zimowy klimat. Aura tajemniczości, którą roztacza wokół noszącej go osoby, doskonale podbija nastrój panujący w długie wieczory o tej porze roku.

Nuty głowy: nuty morskie i bergamotka

Nuty serca: rozmaryn, szałwia i geranium

Nuty bazy: kadzidło i paczula

Giorgio Armani Aqua di Giò Profondo

Głębszy i bardziej mineralny niż klasyczny Aqua di Gio. Nuty morskie połączone z aromatycznymi akordami tworzą intrygującą kompozycję na zimę. Przykuwający uwagę i zmysłowy – podkreśliła Iza Pawińska, Training Manager Fragrance w L’Oréal Luxe.

Acqua di Giò Profondo od Giorgio Armani to intensywniejsza, bardziej nowoczesna wersja kultowego zapachu Acqua di Giò. Inspiracją dla jej powstania stało się wzburzone morze.

Wyrafinowana kompozycja z rodziny fougère obrazuje współczesnego mężczyznę, wolność i emocje, a jej uniwersalny charakter doskonale wpisuje się w porę zimową.

Nuty głowy: nuty morskie i mandarynka

Nuty serca: lawenda i rozmaryn

Nuty bazy: paczula

Emporio Armani Stronger With You Absolutely

Intensywniejsza wersja Stronger With You, z wyraźnymi nutami rumu i drewna. Zapach zmysłowy i uwodzicielski, idealny na wieczorne wyjścia. Pobudzający wyobraźnię i otulający niczym miękki kaszmirowy szal – podpowiada Iza Pawińska, Training Manager Fragrance w L’Oréal Luxe.

Emporio Armani Stronger With You Absolutely to kolejna propozycja ekspertki na wieczorne wyjścia zimą. Zapach jest inspirowany absolutną potęgą miłości, uczuciem łączącym dwoje ludzi. Z tego powodu będzie doskonałym wyborem chociażby na randkę z ukochaną osobą.

Nuty głowy: elemi, bergamotka i rum

Nuty serca: lawenda i davana

Nuty bazy: paczula, drewno cedrowe, wanilia i kasztany jadalne