We wtorek się zacznie. Legendarne perfumy w promocji Rossmanna za 100 zł. Zapach dla ludzi, którzy nie boją się życ inaczej. To zdecydowanie top perfumy na 2025

Promocje w Rossmannie na 2025. Legendarne perfumy za niecałe 100 zł

Zmysł węchu przywołuje wspomnienia i wpływa na nasz nastój. Jest on silne połączony z emocjami i nie się bez niego funkcjonować. Od tysięcy lat ludzie korzystali z olejków eterycznych i perfum, aby podkreślić swój status i naturalne piękno. Dzisiaj perfumy to bardzo osobisty dodatek, który ma korelować z osobowością i podkreślać charakter. Coraz częściej perfumy nie kosztują fortuny. Nawet propozycje od słynnych marek stają się bardziej przystępne cenowo. Jeżeli szukasz markowych perfum w atrakcyjnych cenach to warto śledzić promocje w Rossmannie. Ostatnio przed długi czas przecenione były arabskie perfumy, które ostatnimi czasy bija rekordy popularności. Teraz sieć drogerii obniżyła ceny kolejnych flagowych zapachów. Tylko do 16 stycznia w promocji Rossmanna znajdziesz kultowy zapach CALVIN KLEIN Euphoria w wersji dla mężczyzn. W promocji Rossmanna ta popularna woda toaletowa kosztuje zaledwie 99,99 zł za flakon 100 ml.

CALVIN KLEIN Euphoria to jedna z najbardziej znanych kompozycji marki. Zapach ten stanowi połączenie silnych nut kojarzonych z męskością wraz z zapachami skórzanymi. CALVIN KLEIN Euphoria działa na zmysły i sprawia, że pragnie się więcej. Obiecuje niezapomniane chwile i wibruje na poziomie zmysłów. Nuty głowy rozpoczyna mocny i męski imbir wzbogacony odważnym pieprzem. W nutach serca CALVIN KLEIN Euphoria wybrzmiewa zmysłowa szałwia przełamana cedrem oraz bazylią. Finalnie nuty bazy tworzy brazylijskie drzewko różane, które dodaje zapachowi romantyzmu i delikatności, a także bursztyn, paczula i zamsz. CALVIN KLEIN Euphoria to jeden z tych zapachów, który zostaje z Toba na dłużej. W promocji Rossmanna za 99,99 zł.

