Przepięknie perfumy na 2025 rok. Te zapachy zniewola Twoje zmysły i sprawią, że je pokochasz. Top 5 zapachów na 2025

To będą najmodniejsze perfumy na ten sezon! Zapytaliśmy się ekspertki, jak będą pachnieć Polacy. To nam powiedziała

Zmysł węchu potrafi jak żaden innych przywoływać wspomnienia i wprawiać w dobry nastrój. Perfumy to zatem nie tyko kosmetyczny dodatek, ale również szczypta dobrego humoru oraz nasz indywidualny kod piękna. Perfumy to unikalny ślad osobowości. Zimą najchętniej wybieramy kompozycje, które dodają energii i podkreślają pewność siebie. To dopełnienie całości, która współgra z ich charakterem.

Rok 2025 to będzie czas słodyczy przełamanej ostrymi przyprawami. Takie zapachy świetnie komponują się ze zmieniającą się pogodą. Pasują do cieplejszych stylizacji i dają poczucie komfortu. Przez wiele lat jednym z najbardziej rozpoznawalnych jesiennych aromatów była wanilia. Jej popularność sprawiła, że praktycznie wszystkie słodkie perfumy miały jej akordy. Potem przez długi czas się znudziła, a producenci perfum stawiali na bardziej zróżnicowane kompozycje. W ostatnim czasie wanilia wraca z przytupem i ponownie jest wykorzystywana w produkcji perfum.

Maison Margiela REPLICA On A Date

Letni wieczór, butelka doskonałego wina i ukochana osoba naprzeciwko. Woda toaletowa unisex Maison Margiela REPLICA On a date to zapachowa interpretacja idealnej, romantycznej randki – z widokiem na magiczne winnice francuskiej Prowansji.

Autor: materiał prasowy Replica

EISENBERG Eisenberg J'Ose Eau de Parfum

Kultowy zapach Eisenberga, niezapomniany, wzruszający i prowokujący nadzwyczajnym bukietem nuty serca Kawy Mokki i Kwiatu Jaśminu szczodrze otwierających się na tajemniczą Bylicę nuty głowy, na ciepłej bazie Ambry.

Autor: materiały prasowe EISENBERG

Giorgio Armani Sì Passione Intense

Giorgio Armani Sì Passione Intense to pasja i intensywne emocje zamknięte w wyjątkowym zapachu. Perfumy są dedykowane współczesnym kobietom, które żyją we własnym rytmie i podążają za głosem swojego serca. Adresatkom nowego zapachu w ich codziennym dążeniach towarzyszy pasja. Żyją tym, co głęboko w nich rezonuje. Odniesienie do głosu serca nie jest tu przypadkowe. Nowy zapach jest bowiem identyfikowany właśnie przez jego serce – magnetyczny, intensywny i wielowymiarowy jaśmin. Jeden z najbardziej charakterystycznych białych kwiatów perfumiarstwa tu staje się namiętnie czerwony i niezwykle zmysłowy. Jego uwodzicielską naturę podkreśla kampania, której twarzą została amerykańska aktorka i globalna ambasadorka Armani Beauty, Sadie Sink.

Autor: materiał prasowy Armani

BOHOBOCO COFFEE • WHITE FLOWERS

Ekscentryczne perfumy COFFEE • WHITE FLOWERS to zapach nieprzeniknionej mocy łączących się aromatów. Zmysłowe nuty kawy, złotego rumu i wanilii przełamane zostały delikatnością białych kwiatów, tworząc uzależniające połączenie, które stało się kwintesencją tej osobliwej kompozycji. Kontrastujące zestawienie intensywnych i subtelnych aromatów symbolizuje wyjście z własnej strefy komfortu, po której przekroczeniu niepewność zamienia się w błogi spokój, a intymna rozmowa w porozumienie dusz.

Autor: materiały prasowe BOHOBOCO

GIVENCHY L’Interdit Rouge

W 1957 roku L'Interdit po raz pierwszy ujrzał światło dzienne, ujmując świat swoim ponadczasowym charakterem. W 2021 roku prezentuje się on w ekscytującej i niezwykle pociągającej interpretacji. Givenchy L'Interdit Rouge stanowi idealne odzwierciedlenie niezwykłej, wręcz ognistej mocy uwodzenia. Charakter zapachu zdradza też sam flakon. Jego półprzezroczysty lakier o ciemnoczerwonej barwie to symbol Givenchy, oddający tu hołd marce. Givenchy L'Interdit Rouge jest dziełem trzech perfumiarzy, a są nimi Dominique Ropion, Anne Flipo i Fanny Bal. W pierwszych chwilach Twoje zmysły odurzy zapach czerwonej pomarańczy i imbiru. Po chwili kwiatowy charakter zapachu akcentują odurzające zapachy białych kwiatów jaśminu, tuberozy i kwiatu pomarańczy. Korzenne i pikantne nuty korzennika doskonale podkreślają całość kompozycji.