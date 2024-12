Rozpoczęło sie w Rossmannie! Polki pobiegną na tę promocję! Arabskie perfumy za 55 zł. Na Sylwestra zapachy wanilii, karmelu oraz jaśminu

To będą najmodniejsze perfumy na ten sezon! Zapytaliśmy się ekspertki, jak będą pachnieć Polacy. To nam powiedziała

Arabskie perfumy w promocji Rossmanna. Ceny zwalają z nóg

Polki pokochały arabskie perfumy. Już od kilku sezonów to właśnie te zapachy biją rekordy popularności i są polecane w mediach społecznościowych. Arabskie perfumy często są bardzo bogate w kompozycje zapachowe, mocne i trwałe. Jak na kraj "Księgi tysiąca i jednej nocy" przystało arabskie zapachy to prawdziwa bomba eteryczna. To sytość nut zapachowy oraz ukryte aromaty, które uwalniają swoją moc dopiero po wielu godzinach. Arabskie perfumy często są wyprzedane i wcale nie tak łatwo je kupić. Okazuje się jednak, że Rossmann przygotował wyjątkową promocje dla swoich klientek, Jeszcze tylko do 2 stycznia w promocji Rossmanna znajdziesz arabskie perfumy kultowej marki Lattafa w obniżonych cenach. Promocja jest wart zainteresowania, a niektóre kultowe flakony kupisz za około 50-60 zł.

Zmysłowe perfumy dla kobiet na Sylwestra. W promocji Rossmanna za 55 zł

Jednym z piękniejszych zapachów marki Lattafa jest bez wątpienia Lattafa Yara Moi. To wyjątkowa woda perfumowana dla kobiet o delikatnej aurze i silnej kompozycji. Obecnie w promocji Rossmanna kosztuje jedynie 54,99 zł. Zapach ten symbolizuje czysty luksus oraz dziewiczą elegancję. Kojarzy się z delikatnością oraz zmysłowością, której nie można dotknąć. To prawdziwie eteryczny i ulotny zapach dla kobiet, które pragną się wyróżniać. Lattafa Yara Moi z promocji Rossmanna otwiera się aromatami jaśminu oraz brzoskwini. Nuty serca to słodki karmel i elegancki bursztyn. Finalnie w nutach bazy wyczuwalna jest ponadczasowa wanilia, drzewo sandałowe oraz paczula. Zapach ten kojarzy się w luksusem i pięknem, którego nie da się wyrazić słowami. Ten zapach i inne perfumy Lattafa kupisz w promocji Rossmanna. Oferta dotyczy tylko sprzedaży stacjonarnej.

