Corendon Airlines: 20 lat dynamicznego rozwoju w europejskiej branży lotniczej

Linie Corendon Airlines świętują 20-lecie swojej działalności. Pierwszy lot odbył się 12 kwietnia 2005 roku, kiedy to samolot przewoźnika wystartował z lotniska w Eindhoven w Holandii i skierował się na nowo otwarte lotnisko Sabiha Gökçen w Stambule. Było to wydarzenie o podwójnym znaczeniu – nie tylko zapoczątkowało działalność linii, ale także stanowiło pierwszy lot pasażerski na nowym lotnisku we wschodniej części tureckiej metropolii.

Od tamtej pory Corendon Airlines znacząco rozszerzyły swoją działalność, przewożąc łącznie około 37,5 miliona pasażerów. Dynamiczny rozwój i rosnąca liczba obsługiwanych tras potwierdzają kluczową rolę przewoźnika w europejskiej branży turystycznej.

„20 lat operacji lotniczych to dla nas powód do świętowania. Po rozpoczęciu działalności z zaledwie dwoma samolotami w 2005 roku, w ciągu ostatnich 20 lat byliśmy w stanie stale się rozwijać i obecnie jesteśmy jedną z najważniejszych wakacyjnych linii lotniczych w Europie jako międzynarodowa linia lotnicza” - podkreśla dyrektor generalny Yildiray Karaer, który założył Corendon Airlines w 2004 roku. „Cieszymy się z tej rocznicy i chcielibyśmy podziękować naszym (ponad) 2000 pracownikom, naszym klientom oraz naszym licznym partnerom biznesowym i handlowym, bez których ten wspaniały rozwój nie byłby możliwy”.

Corendon Airlines obsługuje loty z ponad 50 lotnisk na całym świecie, zabierając pasażerów do najpiękniejszych miejsc wakacyjnych w basenie Morza Śródziemnego flotą w sumie 31 samolotów Boeing 737-800 i Boeing 737-800 MAX.

Corendon Airlines – kluczowy gracz na rynku niemieckim i brytyjskim

Corendon Airlines odniosły znaczący sukces na rynkach niemieckojęzycznych, gdzie od lat cieszą się wysokim popytem. W początkowych latach działalności program lotów koncentrował się głównie na połączeniach z Niemiec, Austrii i Szwajcarii do Antalyi. Przełomowy moment nastąpił 10 kwietnia 2006 roku, gdy pierwszy samolot linii wystartował z Niemiec, realizując połączenie na trasie Paderborn–Antalya. Od tego czasu Corendon Airlines zrealizowały niemal 55 000 lotów z niemieckich lotnisk.

Dynamiczny rozwój przewoźnika był możliwy dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na loty wakacyjne oraz ścisłej współpracy z renomowanymi touroperatorami i biurami podróży. W odpowiedzi na wzrost zainteresowania, Corendon Airlines utworzyły cztery bazy operacyjne w Niemczech. Pierwsza z nich została otwarta na lotnisku Kolonia-Bonn 1 maja 2019 roku, a kolejne powstały w Norymberdze (październik 2019), Hanowerze (lipiec 2020) oraz Düsseldorfie (czerwiec 2021), który stał się drugą bazą linii w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Obecnie Corendon Airlines oferują szeroką siatkę połączeń do najpopularniejszych kierunków turystycznych, w tym Turcji, Grecji, Egiptu, Hiszpanii i Maroka, umacniając tym samym swoją pozycję jako jeden z kluczowych przewoźników wakacyjnych w Europie.

Corendon Airlines umacnia pozycję na rynku niemieckojęzycznym i brytyjskim

Ekspansja w Europie

„Dzięki naszej ofercie lotów i koncepcji usług rynek niemieckojęzyczny doskonale współgra z Corendon Airlines. To dla nas kluczowy obszar działalności” – podkreśla Christian Hein, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu linii. „Poza naszymi bazami rozwijamy strategię obsługi mniejszych lotnisk komercyjnych, co zapewnia pasażerom wygodne i bezpośrednie połączenia. Latem 2025 roku będziemy operować z ponad 20 lotnisk w Niemczech, Austrii i Szwajcarii – żaden inny przewoźnik nie oferuje tak szerokiej siatki połączeń.”

W ciągu dwóch dekad Corendon Airlines stworzyły rozległą sieć połączeń w Europie, zyskując silną pozycję na rynku brytyjskim. Linia stała się jednym z preferowanych przewoźników wśród brytyjskich turystów, oferując bezpośrednie loty z Londynu, Manchesteru, Birmingham i Glasgow do popularnych destynacji, takich jak Antalya i Heraklion. Współpraca z czołowymi brytyjskimi touroperatorami i biurami podróży umożliwia tysiącom pasażerów komfortowe i bezpieczne podróże.

Oprócz krajów niemieckojęzycznych Corendon Airlines obsługuje również Belgię, Holandię i Polskę.

Corendon Airlines – rozwój działalności w Polsce

Corendon Airlines rozpoczęły działalność na polskim rynku w 2013 roku jako przewoźnik czarterowy współpracujący z polskimi biurami podróży. Z biegiem lat linia rozszerzyła swoją ofertę, wprowadzając także regularne połączenia oraz loty realizowane we współpracy z krajowymi touroperatorami.

Obecnie Corendon Airlines obsługują zarówno sezonowe loty z regionalnych lotnisk, jak i całoroczne połączenia z Warszawy i Katowic do Antalyi, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na loty do popularnych destynacji wakacyjnych.

Flota przewoźnika składa się z 31 samolotów Boeing 737-800 oraz Boeing 737 MAX 8, zarejestrowanych na Malcie, w Turcji i Holandii. Główna siedziba firmy mieści się w Antalyi.

Zaangażowanie w sport

Corendon Airlines aktywnie wspiera świat sportu poprzez strategiczne partnerstwa i sponsoring. Przewoźnik jest sponsorem niemieckiej drużyny kolarskiej Bike Aid, tureckich klubów piłkarskich Alanyaspor i Antalyaspor, angielskiego Hull City oraz prestiżowych wydarzeń, takich jak Cappadocia Ultra-Trail. Dodatkowo, linia współpracuje z najbardziej utytułowaną turecką drużyną koszykarską Anadolu Efes oraz Niemiecką Federacją Tenisową.

Corendon Airlines prowadzi również własne centra szkoleniowe w Antalyi – Corendon Tennis Club i Corendon Football Centre. Ponadto aktywnie uczestniczy w międzynarodowych wydarzeniach sportowych, wspierając drużyny żeglarskie, biegowe, wioślarskie i kolarskie.

Grupa Corendon – globalna sieć lotnicza i hotelarska

Corendon Airlines jest częścią międzynarodowej grupy Corendon, dynamicznie rozwijającego się europejskiego holdingu lotniczo-hotelarskiego. W skład grupy wchodzą również linie Corendon Europe Airlines, dysponujące flotą 13 samolotów zarejestrowanych na Malcie, oraz Corendon Dutch Airlines z siedzibą w Amsterdamie, operujące trzema własnymi samolotami. Przewoźnicy ci obsługują także loty długodystansowe, oferując połączenia na karaibskie wyspy Bonaire i Curaçao.

Grupa Corendon to nie tylko działalność lotnicza, ale także szeroko rozwinięta sieć hotelarska. Na Curaçao firma prowadzi cztery ośrodki wypoczynkowe, zapewniające turystom wysokiej klasy zakwaterowanie. W jej portfolio znajdują się również hotele w Amsterdamie oraz w pobliżu lotniska Amsterdam Schiphol. Ponadto Corendon zarządza ekskluzywnymi resortami w tureckich kurortach Antalya i Kemer, umacniając swoją pozycję jako kluczowy gracz w sektorze turystyki i wypoczynku.