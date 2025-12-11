Design z innej planety, czyli nowa kolekcja szczotek Olivia Garden Fingerbrush

And Beyond to nowoczesna interpretacja uwielbianego modelu szczotek do włosów Fingerbrush marki Olivia Garden. Inspirowana jest kolorami planet i tajemniczym pięknem kosmosu. Szczotka, która zrewolucjonizowała codzienne rozczesywanie i stylizację włosów, łączy innowacyjność i funkcjonalność, z której słynie Olivia Garden, z niepowtarzalnym designem nawiązującym do galaktyki.

Odwaga poza horyzontem

M4RS Red, V3NU5 Pink, 34RTH Green i N3P7UN3 Indigo – energetyczne, wizjonerskie odcienie składają hołd naturze i jej różnorodności. Kolekcja And Beyond to nie tylko narzędzie do stylizacji, ale także manifest indywidualności. Każda szczotka stanowi zaproszenie do odkrywania i wyrażania własnego stylu – bez ograniczeń, bez granic… and beyond.

Funkcjonalność, którą pokochały miliony

Fingerbrush And Beyond zachowuje wszystkie zalety oryginalnego modelu. Ergonomiczny, elastyczny kształt szczotki pozwala rozczesywać włosy bez bólu i łamania. Technologia wykorzystująca nylon zapobiega elektryzowaniu się włókien, dbając o ich strukturę podczas czesania. Antypoślizgowa rączka zapewnia komfort użytkowania zarówno w domu, jak i w salonie fryzjerskim. Model Fingerbrush polecany jest do wykończenia fryzury po modelowaniu suszarką.