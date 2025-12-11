Mąż zamordował miss i zmielił ją w blenderze! Horror w Szwajcarii

Makabryczne zabójstwo szwajcarskiej miss. Mąż zabił Kristinę Joksimovic i zacierał ślady

Kiedy ogląda się konto Kristiny Joksimović (+40 l.) na Instagramie, absolutnie nie sposób domyślić się, co stało potem z tą piękną blondynką, która pozuje na zdjęciach z przystojnym, uśmiechniętym mężem, a na zdjęciach z wakacji także z dwójką małych dzieci. W internecie ten związek wyglądał na perfekcyjny, a życie Kristiny, Miss Szwajcarii Północno-Zachodniej i finalistki konkursu Miss Szwajcarii, zdawało się być bajką. Ale to była tylko Instagramowa iluzja. W rzeczywistości w domu królowej piękności i jej męża biznesmena źle się działo. A finał ich kłótni wprost nie mieści się w głowie. Co dokładnie się wydarzyło? Historię makabrycznego mordu pięknej miss i wyniki śledztwa opisał "Daily Mail". 13 lutego 2024 roku w domu szwajcarskiej rodziny w Binningen niedaleko Bazylei znaleziono szczątki Kristiny. Ich stan nie pozostawiał wątpliwości co do tego, że doszło do zabójstwa i zacierania śladów. Policję wezwał 41-letni mąż kobiety, aktualnie występujący w mediach pod pseudonimem Thomas ze względu na szwajcarskie przepisy dotyczące danych osobowych. Mężczyzna udawał zrozpaczonego małżonka. Twierdził, że znalazł ciało żony, gdy wrócił do domu i nie ma pojęcia, co się stało. Ale śledztwo i sekcja zwłok szybko wskazały na wiele znaków zapytania i ujawniły wiele luk w zeznaniach Thomasa.

Mąż zmieniał wersję wydarzeń raz po raz. W końcu usłyszał zarzut zabójstwa

Przyciśnięty do muru mężczyzna w końcu wyznał, że to on zabił żonę i w straszny sposób próbował zacierać ślady. Początkowo przysięgał, że zabił w obronie własnej, bo Kristina atakowała go nożem, ale potem zmienił wersję jeszcze raz, tłumaczył się złym stanem psychicznym, obawą przed utratą firmy i dzieci, zaś to, co zrobił z ciałem - szokiem. Ale nieoficjalne doniesienia szwajcarskich mediów temu przeczą. Według anonimowych źródeł miss planowała odejść od swojego partnera, a kryzys w związku trwał od tygodni. „Chciała się z nim rozstać, ale bała się go” – powiedział informator w rozmowie z "20 Minuten". Do domu pary wzywana była też policja w związku ze zgłoszeniami o przemocy domowej. Co wykazało śledztwo? Mężczyzna najpierw udusił żonę, a potem zaczął ćwiartować jej ciało. Przy użyciu piły, noża i sekatora odrąbywał kolejne fragmenty zwłok. Niektóre włożył do specjalnego, dużego blendera przemysłowego i zmielił je. Z niewiadomych przyczyn wyciął ze zwłok macicę. Podczas tego makabrycznego zacierania śladów mężczyzna według ustaleń śledczych bynajmniej nie był w szoku i rozpaczy, bo niby nigdy nic oglądał sobie filmiki w internecie i bawił się telefonem. Sąd uznał, że miało miejsce "zaplanowane i systematyczne, trwające kilka godzin" pozbywanie się ciała, które wykluczało działanie w afekcie. Mężczyzna został oskarżony o zabójstwo, proces trwa.

Sonda Czy dożywocie to odpowiednia kara za zabójstwo? tak, to odpowiednia kara nie, nawet zabójcy powinni mieć prawo do wyjścia z więzienia nie, zabójcy powinni być karani śmiercią

Otro dia del #Patriarcado alrededor del mundo:-Kristina Joksimovic, finalista en Miss Suiza, fue ahorcada por su esposo que cortó su cuerpo en pedacitos y lo hizo puré en una batidora.-En España, 7 empresarios que violaban niñas solo reciben 500 a 2 mil euros de multa.… pic.twitter.com/QmpDS68XDT— Karina De la Oz (@KarinaDelaOz) September 13, 2024

QUIZ. Nowy test z geografii! Pytania o granice, miasta i nie tylko Pytanie 1 z 10 Z jakimi krajami bałtyckimi graniczy Białoruś? Z Litwą, Łotwą i Estonią Z Litwą, Łotwą Z Łotwą i Estonią Następne pytanie