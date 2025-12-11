W całym kraju zawyły syreny. Co się dzieje w Estonii?

Syreny alarmowe zawyły w całej Estonii. Przeprowadzono test ogólnokrajowych systemów ostrzegania

W środę w całej Estonii przeprowadzono ogólnokrajowy test systemu ostrzegania ludności. W ramach ćwiczenia jednocześnie uruchomiono wszystkie syreny alarmowe – 121 stanowisk w 22 miastach. Sygnał ostrzegawczy trwał tylko dziesięć sekund. Estońska obrona cywilna poinformowała, że test przebiegł pomyślnie, a urządzenia osiągnęły wymaganą głośność. Podczas ćwiczeń szczególną uwagę zwrócono na duże ośrodki miejskie, m.in. Tartu, gdzie mierzono natężenie dźwięku i zasięg syren. Równolegle do uruchomienia alarmów dźwiękowych, wysłano ponad milion testowych komunikatów ostrzegawczych poprzez SMS-y, aplikacje mobilne „Estonia” (Eesti) oraz „Bądź gotowy” (Ole valmis). Alerty pojawiły się również w publicznej telewizji.

ZOBACZ TEŻ: Syreny alarmowe zawyją na Mazowszu! Jest komunikat

"W kraju działają systemy ostrzegania o zagrożeniach, a sygnał dociera do wszystkich mieszkańców"

Powiadomienia były wysyłane w trzech językach – estońskim, rosyjskim i angielskim. Spośród 1,37 miliona mieszkańców Estonii, blisko jedna trzecia posługuje się na co dzień językiem rosyjskim. "Przeszliśmy praktycznie od zera do obecnego stanu, co oznacza, że w kraju działają systemy ostrzegania o zagrożeniach, a sygnał dociera do wszystkich mieszkańców" – powiedział wiceszef krajowej rady obrony cywilnej Viktor Saaremets w rozmowie z radiem ERR. Jeszcze wiosną tego roku pierwszy ogólnokrajowy test systemu ujawnił poważne braki. Wówczas uruchomiło się tylko około 70 procent syren, a część z nich działała z opóźnieniem lub zbyt cicho. Potem przeprowadzono modernizację infrastruktury i połączeń. Wyniki testu według władz Estonii mają świadczyć o skuteczności tych zmian. Estonia należy do krajów bałtyckich, w NATO jest od 2004 roku.

Tallinn is testing the new air raid sirens. Remember: this is only necessary because of Russia. pic.twitter.com/i0yWl2FuW1— Stewart Johnson (@StewartEestis) December 10, 2025

Sonda Czy słyszałeś kiedyś dźwięk syren alarmowych? Tak Nie Nie pamiętam

Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie Pytanie 1 z 10 999 – co to za numer? Pogotowie ratunkowe Policja Straż Pożarna Następne pytanie