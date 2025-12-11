W całym kraju zawyły syreny. Co się dzieje w Estonii?

Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
2025-12-11 7:50

W całej Estonii zawyły wczoraj, w środę 1 grudnia syreny alarmowe. Czy coś się stało? Na szczęście nie, był to tylko wielki test ogólnokrajowych systemów ostrzegania. "Przeszliśmy praktycznie od zera do obecnego stanu, co oznacza, że w kraju działają systemy ostrzegania o zagrożeniach, a sygnał dociera do wszystkich mieszkańców" – powiedział wiceszef krajowej rady obrony cywilnej Viktor Saaremets w rozmowie z radiem ERR.

Syreny alarmowe na Mazows.jpg

i

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Szary megafon jest przymocowany do słupa za pomocą metalowych śrub i wsporników, skierowany w prawą stronę obrazu. Z tyłu megafonu, w jego obudowie, widoczny jest czarny kabel. Tło stanowi jednolite, jasnoszare niebo, a u dołu obrazu, pod megafonem, zamazane są kontury nagich drzew lub krzewów.

Syreny alarmowe zawyły w całej Estonii. Przeprowadzono test ogólnokrajowych systemów ostrzegania

W środę w całej Estonii przeprowadzono ogólnokrajowy test systemu ostrzegania ludności. W ramach ćwiczenia jednocześnie uruchomiono wszystkie syreny alarmowe – 121 stanowisk w 22 miastach. Sygnał ostrzegawczy trwał tylko dziesięć sekund. Estońska obrona cywilna poinformowała, że test przebiegł pomyślnie, a urządzenia osiągnęły wymaganą głośność. Podczas ćwiczeń szczególną uwagę zwrócono na duże ośrodki miejskie, m.in. Tartu, gdzie mierzono natężenie dźwięku i zasięg syren. Równolegle do uruchomienia alarmów dźwiękowych, wysłano ponad milion testowych komunikatów ostrzegawczych poprzez SMS-y, aplikacje mobilne „Estonia” (Eesti) oraz „Bądź gotowy” (Ole valmis). Alerty pojawiły się również w publicznej telewizji.

ZOBACZ TEŻ: Syreny alarmowe zawyją na Mazowszu! Jest komunikat

"W kraju działają systemy ostrzegania o zagrożeniach, a sygnał dociera do wszystkich mieszkańców"

Powiadomienia były wysyłane w trzech językach – estońskim, rosyjskim i angielskim. Spośród 1,37 miliona mieszkańców Estonii, blisko jedna trzecia posługuje się na co dzień językiem rosyjskim. "Przeszliśmy praktycznie od zera do obecnego stanu, co oznacza, że w kraju działają systemy ostrzegania o zagrożeniach, a sygnał dociera do wszystkich mieszkańców" – powiedział wiceszef krajowej rady obrony cywilnej Viktor Saaremets w rozmowie z radiem ERR. Jeszcze wiosną tego roku pierwszy ogólnokrajowy test systemu ujawnił poważne braki. Wówczas uruchomiło się tylko około 70 procent syren, a część z nich działała z opóźnieniem lub zbyt cicho. Potem przeprowadzono modernizację infrastruktury i połączeń. Wyniki testu według władz Estonii mają świadczyć o skuteczności tych zmian. Estonia należy do krajów bałtyckich, w NATO jest od 2004 roku.

