Gorące wyznanie Jane Seymour! 74-letnia doktor Quinn szaleje w sypialni

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-12-10 13:21

Jane Seymour (74 l.) to gorąca seniorka! Serialowa doktor Quinn zachwyca formą i chętnie zamieszcza na swoim koncie na Instagramie zdjęcia w kreacjach odsłaniających rewelacyjną sylwetkę. Miała już pięciu mężów, a dwa lata temu zaczęła spotykać się z rockmanem Johnem Zambettim (76 l.). Choć oboje są już dobrze po siedemdziesiątce, to Jane Seymour zapewnia o tym, że temperatura w ich sypialni jest wysoka!

74-letnia Jane Seymour poczyniła gorące wyznania. Dr Quinn szaleje w sypialni z rockmanem

Jane Seymour ma 74 lata, a w lutym przyszłego roku skończy 75. Mimo to od lat szokuje fanów swoim niezmiennie młodym wyglądem. Serialowa doktor Quinn zachwyca formą i chętnie zamieszcza na swoim koncie na Instagramie zdjęcia w kreacjach odsłaniających rewelacyjną sylwetkę. A choć po pięciu rozwodach darowała sobie małżeńskie życie, to dwa lata temu poderwała równie dziarskiego gitarzystę.  John Zambetti, który skradł serce Doktor Quinn, to amerykański gitarzysta urodzony w 1949 roku. Gra i nagrywa muzykę od pięćdziesięciu lat, najpierw z rockowym zespołem Sageworth, obecnie z The Malibooz. Jest też gospodarzem programu telewizyjnego The Malibu Music Room. Jane Seymour zapewnia, że ogień w ich sypialni nie gaśnie. „W przyszłym roku kończę 75 lat i jestem bardzo aktywna seksualnie” – zapewnia gwiazda w wywiadzie dla "People". „Stałam się w pewnym sensie niemal symbolem życia po 70-tce. I mówię, że 70 lat to nic takiego. W głębi duszy wciąż czuję się, jakbym miała może 40, 50, może 40 lat. Nie wiem, gdzie podział się cały ten czas, ale mam tyle samo energii, co w wieku 40 lat”.

Czterech mężów Jane Seymour. Ostatni rozwód w 2015 roku

Jak dotąd, Jane Seymour miała czterech mężów i czterokrotnie się rozwodziła. Byli to Michael Attenborough (1971–1973), Geoffrey Planer (1977–1978), David Flynn (1981–1992) i James Keach (1993–2015). Jane Seymour przyznała się do zaledwie dwóch operacji plastycznych i to wykonanych przed dziesiątkami lat. Około czterdziestki poprawiła biust i miała korektę powiek, jeszcze w latach 90. Podobno na tym poprzestała. "Pytano mnie, czy robiłam lifting i odpowiedziałam, że nie" - zarzeka się gwiazda. "Doktor Quinn" to hitowy tasiemiec lat dziewięćdziesiątych, emitowany w latach 1993–1998 i opowiadający o przygodach lekarki otwierającej praktykę w małym miasteczku na Dzikim Zachodzie.

Super Express Google News
Sonda
Czy oglądałeś serial "Doktor Quinn"?
QUIZ. Trzy słowa i rozmowa! Jaki to stary serial? Podajemy imiona bohaterów!
Pytanie 1 z 10
Krystle, Fallon, Blake
Byron Sully był gwiazdą Doktro Quinn. Fanki go kochały!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JANE SEYMOUR
QUINN