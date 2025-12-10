Gorące wyznanie Jane Seymour! 74-letnia doktor Quinn szaleje w sypialni

74-letnia Jane Seymour poczyniła gorące wyznania. Dr Quinn szaleje w sypialni z rockmanem

Jane Seymour ma 74 lata, a w lutym przyszłego roku skończy 75. Mimo to od lat szokuje fanów swoim niezmiennie młodym wyglądem. Serialowa doktor Quinn zachwyca formą i chętnie zamieszcza na swoim koncie na Instagramie zdjęcia w kreacjach odsłaniających rewelacyjną sylwetkę. A choć po pięciu rozwodach darowała sobie małżeńskie życie, to dwa lata temu poderwała równie dziarskiego gitarzystę. John Zambetti, który skradł serce Doktor Quinn, to amerykański gitarzysta urodzony w 1949 roku. Gra i nagrywa muzykę od pięćdziesięciu lat, najpierw z rockowym zespołem Sageworth, obecnie z The Malibooz. Jest też gospodarzem programu telewizyjnego The Malibu Music Room. Jane Seymour zapewnia, że ogień w ich sypialni nie gaśnie. „W przyszłym roku kończę 75 lat i jestem bardzo aktywna seksualnie” – zapewnia gwiazda w wywiadzie dla "People". „Stałam się w pewnym sensie niemal symbolem życia po 70-tce. I mówię, że 70 lat to nic takiego. W głębi duszy wciąż czuję się, jakbym miała może 40, 50, może 40 lat. Nie wiem, gdzie podział się cały ten czas, ale mam tyle samo energii, co w wieku 40 lat”.

Czterech mężów Jane Seymour. Ostatni rozwód w 2015 roku

Jak dotąd, Jane Seymour miała czterech mężów i czterokrotnie się rozwodziła. Byli to Michael Attenborough (1971–1973), Geoffrey Planer (1977–1978), David Flynn (1981–1992) i James Keach (1993–2015). Jane Seymour przyznała się do zaledwie dwóch operacji plastycznych i to wykonanych przed dziesiątkami lat. Około czterdziestki poprawiła biust i miała korektę powiek, jeszcze w latach 90. Podobno na tym poprzestała. "Pytano mnie, czy robiłam lifting i odpowiedziałam, że nie" - zarzeka się gwiazda. "Doktor Quinn" to hitowy tasiemiec lat dziewięćdziesiątych, emitowany w latach 1993–1998 i opowiadający o przygodach lekarki otwierającej praktykę w małym miasteczku na Dzikim Zachodzie.

