72-letnia Doktor Quinn znalazła miłość! Gitarzysta zostanie mężem numer pięć?

Serialowa Doktor Quinn znalazła miłość. 74-letni gitarzysta John Zambetti skradł serce 72-letniej Jane Seymour

Jane Seymour (72 l.) od lat szokuje fanów swoim niezmiennie młodym wyglądem. Serialowa doktor Quinn zachwyca formą i nie zamierza tego ukrywać! Chętnie zamieszcza na swoim koncie na Instagramie zdjęcia w kreacjach odsłaniających rewelacyjną sylwetkę. Nie dziwota, że aktorka nie może opędzić się od adoratorów. Patrząc na konto Jane Seymour na Instagramie, można się przekonać, że życie zaczyna się po siedemdziesiątce! Bo Jane Seymour (72 l.) poderwała właśnie dziarskiego 74-letniego gitarzystę i razem pozują do imprezowych fotek na Instagramie. Kim jest John Zambetti, który skradł serce Doktor Quinn? To amerykański gitarzysta urodzony w 1949 roku. Gra i nagrywa muzykę od pięćdziesięciu lat, najpierw z rockowym zespołem Sageworth, obecnie z The Malibooz. Jest też gospodarzem programu telewizyjnego The Malibu Music Room, w którym występują młodzi muzycy z Malibu. Czy to będzie wielka miłość dla serialowej Doktor Quinn? Jeśli tak, to możemy spodziewać się, że dla wiecznie młodej gwiazdy po raz piąty zabiją weselne dzwony...

Czterech mężów Jane Seymour. Ostatni rozwód w 2015 roku

Jak dotąd, Jane Seymour miała czterech mężów i czterokrotnie się rozwodziła. Byli to Michael Attenborough (1971–1973), Geoffrey Planer (1977–1978), David Flynn (1981–1992) i James Keach (1993–2015). Jane Seymour przyznała się do zaledwie dwóch operacji plastycznych i to wykonanych przed dziesiątkami lat. Około czterdziestki poprawiła biust i miała korektę powiek, jeszcze w latach 90. Podobno na tym poprzestała. "Pytano mnie, czy robiłam lifting i odpowiedziałam, że nie" - zarzeka się gwiazda. "Doktor Quinn" to hitowy tasiemiec lat dziewięćdziesiątych, emitowany w latach 1993–1998 i opowiadający o przygodach lekarki otwierającej praktykę w małym miasteczku na Dzikim Zachodzie.

Sonda Czy oglądałeś serial "Doktor Quinn"? Tak Nie

Jane Seymour, 72, goes Instagram-official with new boyfriend John Zambetti: ‘Never been happier’ https://t.co/DOlJ3eEqD7 pic.twitter.com/MVhOeetJzY— Page Six (@PageSix) October 6, 2023

QUIZ. Czy znasz teksty piosenek The Beatles? 10/10 tylko dla znawców muzyki! Pytanie 1 z 10 Dokończ tekst. "Yesterday / All my troubles seemed..." Here to stay So far away Like rainy day Dalej