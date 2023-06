Doktor Quinn już zaczyna wakacje! 72-latka wygląda obłędnie w skąpym kostiumie

Co on tam robił?!

Tak wygląda Jane Seymour w kostiumie kąpielowym! 72-letnia gwiazda nadal nie zamierza się starzeć

Jane Seymour (72 l.) od lat szokuje fanów swoim niezmiennie młodym wyglądem. Serialowa doktor Quinn zachwyca formą i nie zamierza tego ukrywać! Chętnie zamieszcza na swoim koncie na Instagramie zdjęcia w kreacjach odsłaniających rewelacyjną sylwetkę. Tym razem kanadyjska aktorka pokazała się swoim fanom w skąpym kostiumie kąpielowym. Poza zdjęciem zamieściła wzniosłe rozważania o nadchodzącym lecie. "Ciepłe nadejście lata jest jak delikatny wietrzyk szepczący słowa nadziei do naszych dusz, przypominając nam, że pośród życiowej niepewności zawsze jest miejsce na radość. Zanurzmy się w oceanie możliwości, chłońmy promienie wdzięczności i pozwólmy duchowi wzbić się na skrzydłach nieskończonych możliwości! Szczęśliwej niedzieli, niech nadchodzący tydzień będzie wspaniały" - pisze Jane Seymour, a fani mają nadzieję, że letni wiatr odsłoni jeszcze więcej boskiego ciała Doktor Quinn.

Co robi Jane Seymour, by wyglądać tak młodo? Własne kurczaki, steki i umiar w korzystaniu z chirurgii plastycznej

Jaki jest sekret wiecznej młodości Jane Seymour? Aktorka niedawno wyznała, że je tylko jeden posiłek dziennie i jest to kurczak z warzywami, zaś od wielkiego dzwonu pozwala sobie także na steka. Potem powiedziała więcej: "Jeśli coś nazywa się 'dieta', to nie będę tego jadła. Mam własne organiczne jedzenie, hoduję też kurczaki" - wyznała w programie Steph's Packed Lunch. Przyznała się do zaledwie dwóch operacji plastycznych i to wykonanych przed dziesiątkami lat. Około czterdziestki poprawiła biust i miała korektę powiek, jeszcze w latach 90. Podobno na tym poprzestała. "Pytano mnie, czy robiłam lifting i odpowiedziałam, że nie" - zarzeka się gwiazda. "Doktor Quinn" to hitowy tasiemiec lat dziewięćdziesiątych, emitowany w latach 1993–1998 i opowiadający o przygodach lekarki otwierającej praktykę w małym miasteczku na Dzikim Zachodzie.

Sonda Czy oglądałeś serial "Doktor Quinn"? Tak Nie

Jane Seymour Poses in Plunging One-Piece Swimsuit and Makeup-Free Selfie in Vacation Snaps https://t.co/hZ3jOxZEY4— People (@people) June 12, 2023

Który piosenkarz jest Twoją bratnią duszą? To z nim spędzisz resztę życia! [QUIZ] Pytanie 1 z 10 Ulubiony środek transportu? Samolot Samochód Ludzię chodzić Rower Dalej