Zima w blasku trendów. Marka L’Oréal Professionnel podpowiada, jak zadbać o włosy na święta, sylwestra i karnawał

Zima sprzyja małym rytuałom, które dodają nam energii – ulubionym zapachom, odrobinie pielęgnacji, krótkiej chwili tylko dla siebie. To właśnie te drobne gesty sprawiają, że z większą uważnością przygotowujemy się do świątecznego sezonu i chętniej dbamy również o włosy – bo od ich kondycji często zależy końcowy efekt stylizacji.

Pielęgnacja, która przygotowuje włosy na sezon pełen stylizacji

Każda fryzura – od miękkich fal po perfekcyjne wygładzenie – zaczyna się od odpowiednio przygotowanej bazy. Zimą włosy szczególnie potrzebują wsparcia, dlatego marka L’Oréal Professionnel proponuje pielęgnację, która działa wielowymiarowo.

W centrum zimowego rytuału stoją profesjonalne gamy pielęgnacyjne. Gama Metal Detox neutralizuje metale gromadzące się we włosach, zapobiegając ich łamliwości a dodatkowo intensywnie je wygładza i nawilża. Absolut Repair Molecular odbudowuje włókno na poziomie molekularnym, dzięki czemu pasma odzyskują elastyczność i zdrowy wygląd nawet po wymagających zabiegach. Taka pielęgnacja sprawia, że włosy są elastyczne, błyszczące i gotowe na każdą odsłonę zimowego sezonu.

Świąteczna elegancja: subtelność formy i miękki blask

W grudniu królują fryzury, które łączą naturalność z dopracowanym wykończeniem – subtelny glamour podany z wyczuciem. Soft Glam Waves dodają twarzy miękkości i świetlistego wyrazu, a jedwabisty blowout zachwyca wygładzoną objętością, która pięknie odbija światło i dopełnia minimalistyczne dodatki. To propozycje idealne zarówno na rodzinne spotkania, jak i eleganckie kolacje.

Aby dodać fryzurze objętości i stworzyć lekkie, sprężyste fale, warto sięgnąć po Flex Pli z serii TECNI.ART – spray, który termicznie utrwala i dodaje elastyczności na wiele godzin.

Sylwester: połysk, precyzja i detale, które robią różnicę

Noc sylwestrowa to moment, w którym włosy mogą błyszczeć pełną mocą – dosłownie i w przenośni. W trendach dominuje Shiny Hair, czyli idealnie wygładzone pasma o lustrzanym połysku, efektowne zarówno na żywo, jak i na zdjęciach. Modne są także subtelne, metaliczne akcenty: biżuteryjne wsuwki, połyskujące nici i drobne detale, które

nadają fryzurze nowoczesnego charakteru. Coraz częściej pojawiają się również micro braids – delikatne, artystyczne warkoczyki, które dodają lekkości i świetnie prezentują się w wieczorowym świetle.

Aby uzyskać efekt perfekcyjnie połyskującej tafli, postaw na prostownice parową SteamPod 4 i wykończenie fryzury dwufazowym olejkiem Absolut Repair Molecular – duet, który gwarantuje efekt intensywnego połysku, dzięki czemu włosy zachwycają w każdym świetle – od ciepłych świec po flesze aparatów.

Karnawał: nowoczesna ekspresja i dopracowana objętość

Karnawał sprzyja fryzurom, które są odważniejsze w formie, a jednocześnie pozostają eleganckie i spójne. Miękkie curtain bangs o zwiększonej objętości dodają lekkości i pięknie podkreślają rysy twarzy, podczas gdy wysoki kucyk zachwyca minimalistyczną linią i efektownym ruchem. Wśród najmodniejszych propozycji pojawia się także współczesny wet look – gładki, lśniący, inspirowany estetyką couture i idealny na wieczorne wyjścia.

Gdy zależy nam na trwałym utrwaleniu bez obciążenia włosów, sprawdzi się kultowy lakier Infinium z serii TECNI.ART – lekki, skuteczny i niewyczuwalny na włosach.

Twój zimowy rytuał pełen blasku

Stylizacja to nie tylko sposób na piękny wygląd podczas świąt, sylwestra czy karnawału. To także mały rytuał, który pozwala poczuć się wyjątkowo – nawet wtedy, gdy tempo zimowych przygotowań jest szybkie. Kilka minut przed lustrem, zapach ulubionego kosmetyku, subtelny połysk na włosach – to właśnie te drobne gesty tworzą nastrój całego wieczoru.

i Autor: L’Oréal Professionnel/ Materiały prasowe

