Makijaż oczu, od którego nie oderwiesz wzroku. Świąteczny make-up z błyskiem w stylu lat 80.

Jak stworzyć makijaż oczu krok po kroku?

Do stworzenia świątecznego makijażu oczu, od którego nie można oderwać spojrzenia, wystarczy kilka kosmetyków oraz parę minut na jakiego przygotowanie. Pomimo że opracowała go National Face Designer Armani beauty, to nie ma w nic trudnego, co wymagałoby specjalnych umiejętności. Ekspertka podzieliła się prostymi trikami, które może powtórzyć każdy. Kluczowe dla efektu końcowego są maskara Vertigo Lift, która nada objętości oraz płynne cienie Eye Tint, które pozwolą uzyskać spektakularny błysk w stylu lat 80. Co dokładnie zrobić, żeby stworzyć wyjątkowy makijaż na święta?

Wzdłuż linii rzęs narysuj delikatną kreskę za pomocą Smooth Silk Eye Pencil #4 aby zdefiniować jej kształt. Delikatnie ją rozetrzyj.

Na całą powiekę nałóż cień Eye Tint #1 i opuszkiem palca na środek zaaplikuj Eye Tint #67S.

Objętość przyciągającą spojrzenia, uzyskaj tuszując rzęsy maskarą Vertigo Lift.

Jak dopełnić makijaż, w którym głównym punktem są podkreślone oczy?

Kluczowy w świątecznym make-upie Armanie beauty jest makijaż oczu. Podkreślenie spojrzenia nie może jednak być jego jedynym elementem. Istotna jest również naturalna i rozświetlona skóra. Dokładnie taki efekt pozwoli uzyskać Skin Tint w odcieniu dopasowanym do karnacji. Dodatkowego blasku doda Acqua Highlighter #2, który nadaje piękny efekt biżuterii do twarzy. Aplikujemy go na kości policzkowe oraz usta. Zanim jednak trafi na usta, to te może ozdobić czerwona szminka w klasycznym odcieniu Lip Power #400. Dla bardziej naturalnego wykończenia, które nie będzie konkurowało z wyraziście podkreślonym okiem, ekspertka poleca efekt wycałowanych ust. Polega on na wklepaniu szminki opuszkami palców. Nuty nieoczywistości doda aplikacja nowego błyszczyka Prisma Glass Icy Plumper.

Aleksandra Artychowska, National Face Designer Armani beauty

Swoją pasję do makijażu Armani rozwija przez ostatnie 10 lat, Aleksandra Artychowska rozpoczęła swoją podróż jako wizażystka Armani beauty. Przez pierwsze 3 lata pracowała jako Face Designer, szybko zdobywając uznanie za swoją kreatywność i talent w podkreślaniu kobiecego piękna. Następnie awansowała na „prawą rękę” National Face Designer, co pozwoliło jej połączyć doświadczenie w sprzedaży detalicznej z naturalną wrażliwością na piękno i chęcią dzielenia się swoją wiedzą. Na przestrzeni dekady uczestniczyła w licznych Masterclass prowadzonych przez International Face Designer marki, a także zdobyła dwa certyfikaty w czasie Masterclass z Lindą Cantello.

Przez ostatnie 10 lat Alexandra była głęboko zaangażowana w rozwój Armani beauty na polskim rynku, uosabiając filozofię marki, zapewniając jednocześnie profesjonalizm i urok osobisty. Wskutek czego w 2024 roku została National Face Desiger.