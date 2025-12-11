Makijażowe trendy na rok 2026! To one zdominują ulice i Instagram

TREND ALERT 2026: NATURALNE CECHY, REALNE PIĘKNO

W 2026 roku (i nie tylko) podkreślamy indywidualność. Niedoskonałości? Już nie traktujemy ich jak wroga. Widoczne pory, przebarwienia czy tekstura skóry nie są powodem, by nakładać ciężkie, maskujące formuły. „Jednym z przodujących trendów jest naturalny wygląd cery, z widoczną teksturą. Pełne krycie ustępuje miejsca promiennemu, świeżemu efektowi, który zachowuje naturalne cechy skóry np. widoczne piegi, plamki pigmentacyjne czy drobne linie” – zwraca uwagę Anna Hawrylinka, Senior MakeUp Expert DOUGLAS. „Makijaż ma delikatnie wyrównywać koloryt - kryjące podkłady zastąpią kremy koloryzujące, lekkie BB oraz formuły łączące makijaż z pielęgnacją.

IT Cosmetics przedstawia Your Skin But Better CC+ SPF 50+, który łączy w sobie krem nawilżający, serum przeciwzmarszczkowe, korektor, podkład i krem przeciwsłoneczny w jednym produkcie. Dodatkowo zawiera mineralny filtr SPF 50+, który chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych UV-A i UV-B, a tym samym przed przedwczesnym starzeniem się skóry. Dzięki innowacyjnej formule przeciwstarzeniowej, opracowanej we współpracy z chirurgami plastycznymi sprawia, że skóra wygląda promiennie i naturalnie. Nawilżająca formuła z peptydami, niacyną, algami, witaminami A, C, B i E, kwasem hialuronowym i hydrolizowanym kolagenem zapewnia skórze długotrwałą świeżość.

IT Cosmetics Your Skin But Better Your Skin But Better™ CC+™ SPF 50, 209,99 zł/32 ml

i Autor: Douglas/ Materiały prasowe

Pielęgnacja i makijaż w jednym? Douglas Collection Make-Up SKIN AUGMENTING CC CREAM przeciwdziała przedwczesnemu starzeniu się i wyrównuje koloryt skóry. To podkład i korektor w jednym. Zawiera kwas hialuronowy, ekstrakt z hibiskusa odżywiające skórę oraz pigmenty odbijające światło. Zapewnia naturalny wygląd skóry i podkreśla jej naturalne piękno.

DOUGLAS COLLECTION Make-Up SKIN AUGMENTING CC CREAM, 99,00 zł/30 ml

i Autor: Douglas/ Materiały prasowe

TREND ALERT 2026: MAKIJAŻ NA MIARĘ

Jakie kolory podkreślą najlepiej naszą urodę? Który podkład idealnie stopi się z kolorem naszej skóry? Jakie triki makijażowe skrócą czas jego wykonania? Z pomocą przychodzą eksperci DOUGLAS.

W perfumeriach DOUGLAS możesz skorzystać z:

indywidualnych konsultacji makijażowych i pielęgnacyjnych,

bezpłatnych, zaawansowanych analiz skóry wykonywanych profesjonalnymi urządzeniami,

bezpłatnego 5-minutowego makijażu, który pokaże Ci najlepsze triki i dopasowane produkty.

To idealny sposób, by w 2026 wejść ze stylem i pewnością siebie. Usługi zarezerwujesz wygodnie przez aplikację Booksy.

TREND ALERT 2026: TRWAŁOŚĆ I WIELOZADANIOWOŚĆ

Kolejny must-have 2026? Produkty, które nadążają za tempem naszego życia. Trwałość i wielofunkcyjność to priorytety. „Rosnące wymagania konsumentów wpływają na zastosowanie nowoczesnych technologii w produktach. Trwałość i wielozadaniowość to jedne z bardziej pożądanych cech kosmetyków. Jeden produkt ma stanowić połączenie pielęgnacji i makijażu, być odpowiedni do stosowania na oczy, policzki czy usta, a także dobrze wyglądać niezależnie od światła” – podkreśla Anna Hawrylinka. „Będziemy również zwracać uwagę na składniki odpowiedzialne za trwałość kosmetyków, które jednocześnie nie wpływają negatywnie na kondycję skóry – nie przesuszają jej ani nie powodują uczucia ściągnięcia czy dyskomfortu”.

LANCÔME Idôle Tint to jednocześnie cień do powiek, róż

lub rozświetlacz i eye-liner! Jest wodoodporny i ultra trwały, ponieważ utrzymuje się do 16 godzin. Pigment daje zarówno możliwość równomiernego budowania (bez załamań na skórze), jak i precyzyjnej aplikacji (posiada podwójny aplikator: cienki do kresek, płaski do powiek i policzków). Rewolucja i rewelacja w jednym. Dzięki niej błyskawicznie stworzysz kreatywny i trwały make-up. Z elastycznym aplikatorem komfortowo naniesiesz kosmetyk m.in. na powieki i policzki – uzyskując subtelny efekt albo pełne krycie. Możesz go blendować, rozcierać i nakładać, jak i gdzie chcesz.

LANCÔME IDÔLE eye tint, 195,00zł/9 ml

i Autor: Lancome/ Materiały prasowe

Ta oryginalna paleta to kwartet uzupełniających się odcieni o muśniętym słońcem, szlachetnym wyglądzie. Cztery perłowe pudry, wzbogacone pigmentami naturalnego pochodzenia, mają miękką, kremową konsystencję. Biel: masa perłowa muszli morskiej, która pozwala rozświetlić całą twarz: łuk kupidyna nad ustami, wewnętrzny kącik oka, łuk brwiowy. Różowe złoto pozwala uwydatnić kości policzkowe, owal twarzy i powieki. Intensywny róż nadaje policzkom różowy odcień, podkreśla opaleniznę i rozpala wieczorowe stylizacje. Rozświetla kości policzkowe, łuki brwiowe i powieki, podkreśla i pogłębia oczy. Czekoladowy brąz o uniwersalny puder dla każdego odcienia skóry, z nieskończoną możliwością modulacji. Dla jasnej, ciemnej lub matowej cery, jest to absolutnie niezbędny odcień, aby ocieplić cerę i zintensyfikować opaleniznę według własnego uznania.

CLARINS Paleta do twarzy i oczu All-In-One Palette, 265,00 zł/12 g

i Autor: Douglas/ Materiały prasowe

TREND ALERT 2026: NATYCHMIASTOWY EFEKT, CAŁONOCNA TRWAŁOŚĆ

Kosmetyki mają dotrzymywać nam kroku i ułatwiać poranną rutynę do maksimum, więc doceniamy produkty działające szybko i utrzymujące się długo. „Podkłady i korektory o lekkiej konsystencji, formuły regulujące sebum, zapobiegające migracji i ścieraniu makijażu. Produkty do nakładania „na mokro” takie jak płynne rozświetlacze czy kremowe palety do konturowania, którymi w ekspresowym tempie możemy podkreślić rysy twarzy. Zasada jest jedna - największą trwałość, kontrolę nad produktem i najlepszy efekt makijażu uzyskamy nakładając produkty cienkimi warstwami” – wylicza makijażowa ekspertka.

24-godzinna trwałość? To możliwe, dzięki specjalnie opracowanej formule z polimerami przedłużającymi trwałość makijażu. Rozświetlające wykończenie zapewnia olejek makadamia, który dba o naturalny efekt glow, świeży blask zdrowo wyglądającej skóry. Dodatkowo podkład dba o kondycję skóry. Lekka konsystencja otula niczym druga skóra i zapewnia uczucie komfortu.

YVES SAINT LAURENT All Hours Glow, 309,00 zł/25 ml

i Autor: YSL/ Materiały prasowe

Kultowy duet do konturowania Shade and Illuminate został udoskonalony! Nowa formuła, wzbogacona o nawilżające olejki roślinne, idealnie wtapia się w skórę, nadając jej naturalny wymiar. Użyj ciemniejszego odcienia, aby nadać głębię, jaśniejszego, aby podkreślić wysokie punkty lub połącz oba, aby dostosować intensywność.

TOM FORD Shade And Illuminate Contour Duo, 425,00 zł/15 g