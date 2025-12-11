CLOUD DANCER 2026. Trendy pielęgnacyjne i zapachowe na nowy rok

Karolina Piątkowska
2025-12-11 13:03

Instytut Pantone ogłosił kolor roku 2026: Cloud Dancer – miękką, świetlistą biel symbolizującą oczyszczenie, świeży start i powrót do lekkości. To ton, który nie krzyczy, lecz zaprasza do zatrzymania się i zaczerpnięcia oddechu. Wraz z nim oddycha pielęgnacja i zapachy, które wprowadzają do codzienności jasność, ukojenie i subtelną, wyważoną troskę o skórę.

Autor: Freepik.com

CLOUD DANCER W PIELĘGNACJI – BIEL, KTÓRA REGENERUJE

SESDERMA OCEAN HIDRADERM TRX – komfort odbudowy

Mleczko do ciała Ocean Hidraderm TRX (400 ml / 135 zł) Cloud Dancer to czystość, która otula. Tak samo działa mleczko Hidraderm TRX: ultralekkie, a zarazem intensywnie nawilżające. Kompleks TRX wyrównuje koloryt i wspiera regenerację bariery hydrolipidowej, a jego konsystencja przypomina dotyk chmury – miękkiej, ale skutecznej.

SESDERMA HIDRAVEN – aksamitne oczyszczenie

Pienisty krem bez mydła (300 ml / 93 zł) Cloud Dancer to miękkość, którą Hidraven oddaje w formie delikatnej, aksamitnej pianki. Koi, nawilża i chroni skórę wrażliwą, a dzięki naturalnym ekstraktom (rumianek, owies, mimoza, aloes) działa łagodząco i regenerująco.Idealny rytuał oczyszczania w duchu nowych trendów: nieagresywny, równoważący i subtelnie pielęgnujący.

Autor: Sesderma/ Materiały prasowe
Autor: Sesderma/ Materiały prasowe

ZAPACH CLOUD DANCER – ŚWIETLISTA BIEL W WERSJI BLUE ANGEL

Sorvella Perfume Blue Angel, zestaw do domu

Gdyby Cloud Dancer miał zapach, brzmiałby jak Blue Angel – czysty, chłodny, z lekko słodkim, eterycznym tłem. Zapach otwierają nuty głowy bergamotka, czekolada, pomarańcza, orzech, a następnie wyczuwalne są – delikatne, kwiatowe tony dodające elegancji i miękkości – heliotrop, pelargonia, jaśmin, konwalia. Zapach domykają pudrowe akordy, paczula, wanilia, ambra.

Zapach Blue Angel unosi się jak lekka mgiełka: transparentny, świeży, przywołujący wrażenie „otwartego okna o poranku”. Idealny, by wprowadzić atmosferę nowego początku.

Dlaczego warto mówić o Cloud Dancer 2026?

Bo to kolor, który wraca do esencji: regeneracji, lekkości i przestrzeni. W świecie beauty oznacza produkty współpracujące ze skórą, a nie dominujące ją. To także zwrot ku uważności i pielęgnacji, która pozwala skórze oddychać we własnym rytmie. Cloud Dancer staje się symbolem estetyki, w której mniej znaczy więcej, a naturalny blask zastępuje nadmiar.

Autor: Sorvella/ Materiały prasowe
