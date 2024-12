Ułam jedną gałązkę, włóż do woreczka i schowaj do szafy. Przepiękny zapach utrzyma sie w szafie przez wiele tygodni. Perfumowanie ubrań

Do bawełnianego woreczka włóż te gałązki i schowaj do szafy. Przepiękny zapach będzie unosił się przez wiele tygodni

Wydawałoby się, że ubrania wyjmowane z szafy powinny być pachnące i świeże rzeczywistość bywa jednak nieco inna. Przechowywane ubrania nie zawsze pachną najpiękniej, a czasem pojawia się nieprzyjemny aromat stęchlizny. W takim przypadku najczęściej sięgamy do kupne odświeżacze do szaf. Okazuje się jednak, że o wiele lepszym pomysłem będzie przygotowanie takiego zapachu samodzielnie. Potrzebujesz jedynie bawełnianego woreczka, który będzie przepuszczał zapachy, a także kilku liści laurowych oraz 2 gałązek z choinki. Możesz być zarówno świerk, jak i jodła. Wszystko włóż do woreczka i schowaj do szafy. Aby zapach był jeszcze bardziej intensywny możesz woreczek skroplić kilkoma kroplami ulubionego olejku eterycznego. Świetnie sprawdzi się do tego olejek różany lub eukaliptusowy. Gałązka z choinki sprawi, że ubrania będą przepięknie, świątecznie pachniały. Liście laurowe dodadzą nieco ziołowe aromaty. Tak przygotowany odświeżacz do szaf należy wymieniać raz na dwa tygodnie.

Dlaczego warto włożyć liście laurowe do szafy?

Liście laurowe to rewelacyjny dodatek do naturalnych zapachów do szaf i szuflad. Mają one intensywny, ale nie drażniący zapach. Sprawiają, że ubrania pięknie i delikatnie pachną. Dodatkowo liście laurowe odstraszają mole, które mogą zalęgnąć się w szafach obraz szufladach. Zapach liści laurowych koi nerwy oraz redukuje napięcia. Jest przyjemy i dobrze wpływa na samopoczucie. Do przygotowania naturalnych odświeżaczy do szaf możesz wykorzystać zarówno świeże, jak suszone liście laurowe.