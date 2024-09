W każdą sobotę września wkładam te liście do szafki i szuflady. Moje ubrania pachną obłędnie. Naturalny sposób na perfumowanie ciuchów

Sposób na naturalne perfumowanie ubrań. Włóż te rośliny do szaf i szuflad w swoim domu

Pięknie pachnące ubrania poprawiają nastrój i polepszają komfort ich noszenia. Ubrania przechowywane w szafach tracą ładny zapach i czasem czuć od nich stęchliznę. Wiele osób sięga po kupne odświeżacze do szaf lub perfumuje ubrania klasycznymi zapachami w sprayach. Okazuje się jednak, że istnieje prostszy sposób. W dobie coraz większej popularności domowych poradników i sięgania po sposoby naszych babć warto zainteresować się naturalnymi patentami na perfumowanie ubrań. Jednym z nich są aromatyczne rośliny, które może przechowywać między ubraniami.

Jako najlepszy środek do naturalnego perfumowania ciuchów uchodzą liście laurowe. Nie tylko uwalniają one przyjemny zapach, ale również odstraszają mole ubraniowe. Eteryczny, lekko ziołowy aromat przenika w ubrania i sprawia, że pachną one przez wiele godzin. Zapach nie jest duszący, męczący i nie powoduje bólu głowy. Do liści laurowych warto dodać kilka gałązek szałwii. Jej aromat świetnie odświeża ubrania i sprawia, że przepiękne pachną. Dodatkowo szałwia posiada właściwości antyseptyczne i przeciwbakteryjne. Aby przygotować naturalny zapach do szaf i szuflad możesz wykorzystać zarówno świeże lub suszone rośliny. Włóż je do bawełnianego woreczka i umieść go pomiędzy ubraniami. Dzięki temu aromaty będą mogły swobodnie przenikać w ubrania, a liście się nie pokruszą i nie pobrudzą wnętrza szafy. Domowy odświeżacz do ubrań sprawdzi się także na wyjazdach. Z powodzeniem możesz włożyć go do walizki, a Twoje ubrania po podróży będą świeże i pachnące. Liście laurowe i szałwię wymieniaj raz w tygodniu. Dzięki temu zachowają one swoją świeżość i będą roztaczały aromat w szafie.

