We wrześniu podlewam w ogrodzie te kwiaty. Jeszcze w październiku zamieniają pusty ogród w kolorowy zagajnik. Kwiaty, które kwitną jesienią

Jesienne prace w ogrodzie nie ograniczają się jedynie do przygotowywania roślin na zimę. To właśnie jesienią sadzi się wiele kwiatów, które wzejdą i zakwitną wczesną wiosną. Jeżeli chcesz, aby w kwietniu i maju Twój ogród wyglądał jak kwietna łąka to musisz zadbać o niego już teraz. Ogrodnicy wskazują, że jesienią powinno sadzić się narcyzy, cebulice, hiacynty, krokusy, lilie oraz tulipany. We wrześniu poleca się również sadzenie bylin i iglaków. Niższe temperatury i wysoko wilgotność sprzyja przyjmowaniu się roślin. Jesień to również czas na potrzebne przycinanie starych pędów. Przesuszone i chore pędy należy uciąć przed pierwszymi przymrozkami.

Za najpiękniejsze, jesiennie kwiaty uchodzą astry. Różnokolorowe kwiaty potrafią stworzyć w ogrodzie wyjątkowy kwietny dywan. Niektóre odmiany astrów potrafią kwitnąć nawet do listopada. Są one stosunkowe trudne w pielęgnacji, ale trud ten jest zdecydowanie wart wysiłku. Astry to kwiaty bylinowe, które wymagają umiarkowanego podlewania. Ważne jest również przycinanie pędów tuż po wyrośnięciu roślin z ziemi. Ważną kwestią w pielęgnacji astrów jest ich nawożenia. Wspomaga ono procesy wzrostu rośliny oraz chroni przed chorobami grzybowymi. Astry możesz nawozić domową odżywką ze skorupek po jajkach. Wystarczy, że skorupki po jajkach zalejesz gorącą wodą i odstawisz na 24 godziny. To tym czasie przecedź mieszankę i podlewaj nią astry. Ogrodnicy wskazują również, że astry najlepiej sadzić w towarzystwie innych roślin. Preferują one sąsiedztwo jeżówek, róży, dalii oraz miskantów chińskich. Tak pielęgnowanie astry będą zachowywać kwiatami i zamienią Twój jesienny ogród w kwietny zagajnik.