Jesienne kwiaty na balkon. Nie tylko wrzosy pięknie wyglądają. Te rośliny cudnie kwitną do zimy

Jesienne kwiaty na balkonie sprawiają, że nawet szare dni są o wiele przyjemniejsze. Jeśli wiosną ozdobiliśmy balkon pelargoniami, które odpowiednio pielęgnowane kwitną nawet w październiku, warto uzupełnić kompozycję, sięgając po typowo jesienne kwiaty, które zdecydowanie upiększą balkon i uprzyjemnią spędzony na nim czas. Przecież zarówno październik jak i listopad oferują wiele pięknych i słonecznych dni, a kawa wypita na trasie w otoczeniu kwiatów smakuje zdecydowanie lepiej. Jakie rośliny wybrać na balkon jesienią?

Jesienne kwiaty na balkon. Wrzosy kwitną aż do przymrozków

Kiedy myślimy o typowych jesiennych kwiatach na balkon, które dodadzą koloru i stworzą piękne kompozycje, na pierwszy plan wysuwają się wrzosy. Kwiaty, które doskonale radzą sobie w doniczkach. W dodatku możemy postawić na różne kolory i stworzyć wielobarwną kompozycję. Na rynku dostępne są białe, fioletowe i różowe.

Jesienne kwiaty na balkon. Astry nie tylko w ogrodzie

Choć astry nazywane też marcinkami kojarzą nam się głównie z jesiennymi kwiatami w ogrodzie, to świetnie sprawdzą się także w doniczkach lub skrzynkach na balkonie. Jesienią ozdobią i urozmaicą nasz taras. W sklepach możemy wybierać spośród wielu odmian i kolorów. Najpopularniejsze to: aster krzaczasty, aster nowobelgijski i aster nowoangielski. Do uprawy na balkonie warto wykorzystać mniejsze odmiany takie jak aster krzaczasty. Te kwiaty lubią słońce i żyzną glebę. Trzeba też pamiętać o systematycznym podlewaniu. Podłoże powinno być zawsze lekko wilgotne.

Jesienne kwiaty na balkon. Chryzantemy przynoszą szczęście i zdobią taras aż do zimy

Jeśli zastanawiasz się, jakie jeszcze kwiaty wybrać na balkon jesienią, postaw na chryzantemy. Mimo że większości Polaków te rośliny kojarzą się ze smutkiem i listopadowym świętem zmarłych, to ich symbolika jest zupełnie inna. Nazwa chryzantema pochodzi od połączenia greckich słów chrysos (złoty) i anthemon (kwiat) i oznacza złoty kwiat. W Azji te rośliny są uznawane za przynoszące szczęście, a ich właściwości zdrowotne mają przedłużać życie. Z kolei w Europie Zachodniej są stałym elementem jesiennego wystroju domów, balkonów i ogrodów. Jeśli chcesz uzupełnić jesienną dekorację balkonu tymi kwiatami, to wybór chryzantem jest imponujący. Na rynku dostępne są rośliny w wielu kolorach oraz odmianach. Największe, nazywane chryzantemowymi kulami są tak okazałe i atrakcyjne, że nie ma potrzeby, by ustawiać obok nich inne kwiaty.

