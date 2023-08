Jakie są najpiękniejsze rośliny kwitnące we wrześniu? Jesienne róże, jeżówki i wiele innych wspaniałych kwiatów właśnie wtedy ma swój czas. Mimo że wrzesień kojarzy nam się raczej z jesienią i powolnym zasypianiem przyrody, to w tym czasie kwitnie jeszcze sporo kwiatów. Ciepłe, słoneczne popołudnia sprzyjają przesiadywaniu w ogrodzie lub balkonie, który możemy ozdobić pięknymi roślinami. Sprawdź, które będą kwitły długo i stwórz przyjemny jesienny klimat w swoim najbliższym otoczeniu.

Najpiękniejsze rośliny kwitnące we wrześniu. Te kwiaty zachwycają jesienią na balkonie i w ogrodzie

We wrześniu wybieramy typowe jesienne kwiaty, które dodadzą koloru i stworzą piękne kompozycje. Jedną z typowych wrześniowych roślin jest wrzos, który doskonale radzi sobie zarówno w doniczkach, jak i w gruncie. W dodatku możemy postawić na różne kolory i stworzyć wielobarwną kompozycję. Na rynku dostępne są białe, fioletowe i różowe wrzosy. Kolejne pięknie kwitnące kwiaty, które sprawdza się zarówno w ogrodzie, jak i na balkonie to astry. W sklepach możemy wybierać spośród wielu odmian i kolorów. Najpopularniejsze to: aster krzaczasty, aster nowobelgijski i aster nowoangielski. Do uprawy na balkonie warto wykorzystać mniejsze odmiany takie jak aster krzaczasty. Te kwiaty lubią słońce i żyzną glebę. Trzeba też pamiętać o systematycznym podlewaniu. Podłoże powinno być zawsze lekko wilgotne.

Te kwiaty pięknie kwitną jesienią. Kojarzą się z zadumą, ale przynoszą szczęście

Jeśli zastanawiasz się, jakie jeszcze kwiaty wybrać na balkon we wrześniu, postaw na chryzantemy. Mimo że większości Polaków te rośliny kojarzą się ze smutkiem i listopadowym świętem zmarłych, to ich symbolika jest zupełnie inna. Nazwa chryzantema pochodzi od połączenia greckich słów chrysos (złoty) i anthemon (kwiat) i oznacza złoty kwiat. W Azji te rośliny są uznawane za przynoszące szczęście, a ich właściwości zdrowotne mają przedłużać życie. Z kolei w Europie Zachodniej są stałym elementem jesiennego wystroju domów, balkonów i ogrodów. Jeśli chcesz uzupełnić wrześniową dekorację balkonu tymi kwiatami, to wybór chryzantem jest imponujący. Na rynku dostępne są rośliny w wielu kolorach oraz odmianach. Największe, nazywane chryzantemowymi kulami są tak okazałe i atrakcyjne, że nie ma potrzeby, by ustawiać obok nich inne kwiaty.

