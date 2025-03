Takiej promocji w Rossmannie najstarsi górale nie widzieli. Żurawinowy zapach od znajego projektanta za 100 zł. Tak pachnie wiosna 2025

Wielka promocja w Rossmannie. Perfumy od znanego domu mody za jedynie 100 zł

Wiosna to czas, gdy zmieniamy perfumy. Ciężkie, romantyczne zapachy zastępują orzeźwiające i kwiatowe nuty. Promocje w Rossmannie to doskonała okazja, aby poszukać nowych zapachów na wiosnę. Ralph Lauren to jeden z najsłynniejszych domów mody na całym świecie. Pierwsza marka Ralpha powstała w 1967 roku, a w latach 70-tych pojawiła się słynna marka Polo. Z czasem oferta marki została rozszerzona o luksusowe zapachy, które do dzisiaj zachwycają kolejne pokolenia. Na wiosnę warto sięgać po perfumy, które wpasują się w słoneczna pogodę. O tej porze roku chętniej sięgamy do owocowe oraz kwiatowe aromaty, które dodają energii oraz odwagi w codziennym działaniu. Taka tez jest woda toaletowa dla kobiet RALPH LAUREN Big Pony 2. To nowoczesny i odważny zapach, które uwodzi i sprawia, że nie można przejść obok niego obojętnie. Teraz w promocji Rossmanna woda toaletowa RALPH LAUREN Big Pony 2 kosztuje jedyne 99,99 zł.

RALPH LAUREN Big Pony 2 stanowi unikalną kompozycję, która łączy w sobie orzeźwiające aromaty żurawiny z uwodzicielską fasolą tonka. To bardzo przyjemny i energetyczny zapach, który pasować będzie nowoczesnej kobiecie, która nie boi się podejmowania ryzyka. RALPH LAUREN Big Pony 2 jest połączeniem dziewczęcego uroku z kobiecą siła i zmysłowością. Zapach ten idealny sprawdzi się jako dodatek do przewiewnej sukienki i ulubionego płaszcza. Z powodzeniem możesz go nosić na co dzień, jak i wybierać na wieczorne wyjścia. RALPH LAUREN Big Pony 2 będzie idealnym wyborem na wczesną wiosnę. To zapach pewności siebie oraz dynamiki codziennego życia.

Autor: materiały prasowe Rossmann perfumy

