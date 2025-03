Firma stawia krematorium w centrum osiedla. Mieszkańcy w szoku. "To jest skandal"

W środku osiedla domków jednorodzinnych ma powstać krematorium

Mieszkańcy jednego z osiedli domków jednorodzinnych w Ostrowie Wielkopolskim nie chcą pod swoimi oknami komina krematoryjnego.

Firma pogrzebowa stawia już instalację a mieszkańcy mówią "nie". W poniedziałek, 3 marca mieszkańcy spotkali się z władzami miasta i powiatu ostrowskiego.

- Jak to sobie wyobrażają - komin pod oknem? Ja otwieram żaluzje i go widzę! To jest nie do przyjęcia - mówią oburzeni mieszkańcy osiedla.

- Nikt nas nie pytał o zdanie, niczego z nami nie uzgadniał. Dowiedzieliśmy się, jak zobaczyliśmy że tam komin jest stawiany. To jest skandal. My się nie poddamy. Nie pozwolimy na to, by pod oknem mieć krematorium! Będziemy protestować. Mamy już 1000 podpisów pod protestem. Jak można budować takie miejsce w centrum osiedla? Tu są domy, szkoła, plac zabaw i będzie widok na krematorium?! - dodają.

- Firma pogrzebowa zgodę - jak twierdzi ma. Starostwo powiatowe przyznaje, że taką dało, ale na budowę instalacji gazowej a nie budowę krematorium - mówi starosta ostrowski Paweł Rajski.

Nasza zgoda dotyczy budowy instalacji gazowej. Nie było mowy o spalaniu zwłok, o kremowaniu zwłok, nie było nic na temat pieca krematoryjnego. I w związku z tym taka decyzja została wydana.

Czytaj także: 33-latek zabił rodziców. O wszystkim powiedział kierowcy autobusu. Piotr B. z Sosnowca usłyszał wyrok

Na razie w dyskusji pat. Firma pogrzebowa nie zamierza odstąpić od inwestycji, mieszkańcy zapowiadają, że nigdy się na krematorium za oknami nie zgodzą. Firma pogrzebowa nie komentuje całego zamieszania, a w wydanym oświadczeniu informuje, że inwestycja jest zgoda z prawem, a zgoda na nią jest już prawomocna.

Firma pogrzebowa wydała oświadczenie w sprawie inwestycji. Poniżej jego treść.

"[...]Firma Usługi Pogrzebowe ABRAM w lipcu 2024 r. złożyła do Starostwa zgłoszenie o zmianie sposobu użytkowania budynku (kategorii X – budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria) – w załączeniu kopia zgłoszenia oraz zaświadczenie Starostwa Powiatowego. Starostwo nie wyraziło sprzeciwu.

W listopadzie 2024 r. jako inwestor złożyliśmy wniosek o pozwolenie na budowę instalacji zewnętrznej i wewnętrznej gazu, gdzie w projekcie zostało umieszczone urządzenie pieca kremacyjnego (urządzenie technologiczne). Starostwo wydało pozwolenie na realizację budowy tych instalacji.W ustawowym terminie nie zostało wniesione odwołanie, dlatego z dniem 28 grudnia 2024 r. decyzja Starostwa Powiatowego stała się prawomocna.

Warto również podkreślić że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz 1839 ze zm.) Krematoria nie są zaliczane do obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Podobne stanowisko wyraził Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, zaliczający kremacje do nieuciążliwych funkcji usługowych. Potwierdzają to również wyroki sądów administracyjnych.[...]

W związku z krążącymi w mediach informacjami, że na dzisiejsze spotkanie (4 marca 2025 r.) rady osiedla została zaproszona właścicielka firmy pogrzebowej ABRAM informujemy, że jedyna właścicielka firmy tj. Pani Urszula Holewa, nie otrzymała takowego zaproszenia.[...]

Chcemy, aby nasza inwestycja była dobrze przyjęta przez społeczność Ostrowa Wielkopolskiego. Wierzymy, że tak jak przez lata nasz Dom Pogrzebowy przy ul. Okólnej służył mieszkańcom bez żadnych negatywnych konsekwencji tak jego dalsze funkcjonowanie z poszerzonymi usługami tego nie zmieni.Naszym priorytetem jest dbałość o spokój i komfort sąsiadów oraz zapewnienie wysokiej jakości usług dla rodzin przeżywających trudny czas pożegnania bliskich. Zwracamy się do Państwa z prośbą o otwartość i racjonalne podejście do tej inwestycji." - czytamy w oświadczeniu podpisanym przez Urszulę Holewę.

Źródło: eska.pl