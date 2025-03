To nie koniec!

Kilkaset nowych miejsc pracy! To tam trafią airbusy i boeingi. Wielka inwestycja na lotnisku w Katowicach [ZDJĘCIA]

Kilkaset osób znajdzie pracę przy budowie czwartego hangaru lotniska w Katowicach, która ma się niedługo rozpocząć. Główną częścią obiektu będą dwie zatoki do obsługi technicznej dla samolotów kodu C (np. Airbus A320/Boeing 737). Jego kubatura będzie wynosiła ok. 121,1 tys. m3, a wszystkie prace mają się zakończyć w pierwszym kwartale 2026 r.